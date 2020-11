Dorothea Wierer riprende da dove aveva lasciato. L'atleta azzurra non poteva iniziare in modo migliore la stagione della Coppa del mondo di Biathlon. La campionessa in carica ha conquistato la sua 12a vittoria, in terra finlandese a Kontiolahti. La classe 1990 di Brunico, ha voluto fortemente questo successo, dimostrandosi più forte anche delle difficoltà legate ad una preparazione non ottimale. Per quanto riguarda le altre atlete italiane, 47a la Sanfilippo, mentre 84a e 85a rispettivamente Vittozzi e Gontier.

La stella di Dorothea Wierer torna a brillare a Kontiolahti, proprio dove aveva vinto la Coppa del Mondo 2019/2020 di biathlon femminile. La nuova stagione inizia dunque nel migliore dei modi per la trentenne che vince la prima gara, conquistando così la 12a vittoria iridata, la quinta nella 15 chilometri individuale (di cui è leader della specialità). Dopo essersi dimostrata impeccabile al tiro, la Wierer ha accusato qualche problema nel finale, dovuto ad una preparazione fisica complicata a causa dei limiti legati all'emergenza Covid. Nonostante tutto la nostra portacolori è riuscita a tenere duro, chiudendo davanti rispetto alla tedesca Herrman e alla svedese Skottheim. Per lei è la 72a gara consecutiva in cui riesce ad entrare in zona punti.

Giornata positiva dunque per gli italiani impegnati negli sport invernali. È cominciata bene anche la stagione dello slittino azzurro con Dominik Fischnaller che nella prima prova di Coppa del Mondo ha conquistato il terzo posto dietro i due tedeschi Felix Loch e Johannes Ludwig. Per l'atleta italiano è il primo podio dopo quello di Sochi del 2019. Settimo posto per l'altro Fischnaller, Kevin. Lontani dale prime posizioni gli altri azzurri in gara: 22mo Leon Felderer, 23mo Lukas Gufler, 27mo Alex Gufler.