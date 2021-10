Offerte sport su eBay: fino a 80% di sconto su abbigliamento e accessori sportivi Sono cominciati i saldi eBay su tantissimi prodotti nelle categorie sport e moda. Dagli attrezzi per lo sport come la panca e la ruota per gli addominali fino all’abbigliamento con tute, sneakers e leggings delle migliori marche. In questo articolo abbiamo raccolto i migliori prodotti in offerta. Scopriamo quali sono!

Sono cominciati i saldi eBay su tantissimi articoli di moda e accessori per lo sport. Sul noto marketplace è possibile trovare, infatti, tutto quello che serve a rimettersi in forma e rinnovare il proprio look: dagli attrezzi per lo sport all'abbigliamento.

Panca per l'inversione gravitazionale e ruota per gli addominali per allenarsi in casa, ma anche capi pratici ed essenziali come le snakers da donna, l'abbigliamento con la tecnologia Neotex, dimagrante e snellente, le tute Diadora e le giacche invernali.

In questo articolo abbiamo raccolto alcuni dei migliori prodotti in offerta. Vediamo insieme quali sono!

Fino all'80% di sconto sull'abbigliamento e sugli accessori sportivi

-80% di sconto sul piumino da donna Artika: il piumino midi con cappuccio è disponibile nei colori giallo, bianco, grigio rosso e nero. La pratica chiusura con zip e le tasche laterali lo rendono comodo e caldo anche per una passeggiata in campagna.

-75% di sconto sul piumino da uomo Twig Rookie: un piumino con delle imputure orizzontali e la chiusura con zip. Il piumino ha una vestibilità è regolare ed è dotato di un cappuccio e di due tasche anteriori con zip.

-63% di sconto sulla canotta da uomo Sweat: realizzata con tecnologia Neotex, la canotta snellente consente di aumentare la temperatura interna aiutando il corpo a sudare durante le attività quotidiane.

-60% di sconto sulla ruota Single Wheel: questo attrezzo è ideale per allenare braccia, addome e gambe e per svolgere yoga, pilates, allenamento della forza, stretching e flessibilità. È leggero e facile da trasportare ed è dotato di un supporto in gomma termoplastica.

-50% di sconto sulla tuta da uomo Diadora: si compone di una felpa con cappuccio e zip e di un pantalone con le tasche laterali, con l'elastico sul fondo. La tuta è realizzata in cotone 100%.

-48% di sconto sulla panca pieghevole YM: ha una struttura tubolare in acciaio con i piedini antiscivolo, per una massima stabilità durante gli esercizi. La panca può essere regolata in modo da selezionare il grado di inclinazione in base alle proprie esigenze su una scala di 5 regolazioni.

-45% di sconto sulle sneakers Reebok: le scarpe unisex sportive hanno la tomaia in pelle e la suola ammortizzata per rendere confortevole l'allenamento.

-44% di sconto sulla tuta da donna Londsdale: si compone di una felpa con zip e tasche laterali e dal pantalone con l'elastico sul fondo. È realizzata dal 60% di cotone e dal 40% di poliestere per garantire delle performance di allenamento ottimali.

-43% di sconto sulla tuta da uomo Girogama: composta da due capi dalla vestibilità regolare. La giacca è dotata di una cerniera, due tasche laterali e un cappuccio. I polsini sono realizzati con un elastico, presente anche sul fondo del pantalone. Quest'ultimo ha, inoltre, un laccetto regolabile in vita.

-40% di sconto sulla canotta e pantalone snellente da donna: i due capi aumentano l'efficienza dell'allenamento grazie allo speciale tessuto Neotex, che aumenta la temperatura corporea. La canotta agisce sulla strato di grasso sottocutaneo, contribuisce a rendere più sottile pancia, addome, schiena e fianchi, mentre il pantalone agisce su gambe e cosce.

-39% sulle sneakers platform Puma: il modello è caratterizzato dai glitter sulla tomaia e dalla suola in gomma antiscivolo. La soletta interna è Soft Foarm, che garantisce comfort tutto il giorno.

-15% di sconto sul leggings da donna Adidas: stile casual e sportivo, questo leggings da donna nero è rifinito da tre sctrice e dal logo Adidas sul fianco. Realizzato in un tessuto elasticizzato, è confortevole sia per le sessioni di allenamento che per una passeggiata.