Pellacani e Santoro medaglia di bronzo nel sincro dai 3 metri: quinta medaglia dell’Italia nei tuffi Chiara Pellacani e Matteo Santoro hanno vinto la medaglia di bronzo nei tuffi dal trampolino 3 metri agli Europei di Roma: quinta medaglia dell’Italia nei tuffi.

A cura di Vito Lamorte

Chiara Pellacani e Mattia Santoro si sono aggiudicati la medaglia di bronzo nel sincro misto trampolino da 3 metri agli Europei di Roma 2022. I due azzurri hanno dovuto fare i conti con la grande gara dei loro avversari e con il loro punteggio 283.56 si sono piazzano dietro i tedeschi Massemberg e Punzel (oro con 294.69) e i britannici Heatly e Reid (argento con 290.70).

La coppia azzurra probabilmente ha pagato la pressione del pubblico di casa e non è riuscita a confermarsi dopo il successo ottenuto nella scorsa edizione a Budapest e l’argento conquistato ai mondiali due mesi fa: la medaglia di bronzo è comunque un traguardo importante per questi due giovanissimi atleti, che hanno dimostrato ancora una volta la loro qualità e la loro forza.

Il terzo posto del podio è arrivato con soli sei centesimi di vantaggio sulla coppia svedese Nilsson/Petersen, che ha fatto tremare il pubblico del Foro Italico fino all'ultimo. Chiara e Matteo si sono portati subito in testa dopo i primi due tuffi obbligatori e nei tre rimanenti liberi sono stati protagonisti di qualche piccola sbavatura che li ha portati a scendere in classifica. Per la Pellacani è la decima medaglia europea in carriera, per Santoro la seconda.

Leggi anche Razzetti bronzo nei 200 delfino agli Europei: a Roma gli azzurri macinano medaglie

Chiara Pellacani ha parlato così dopo la gara: “Devo dire che sono super contenta di questa gara, perchè c’erano davvero tante aspettative e un pò di pressione, ma l’abbiamo affrontata nel modo giusto, cercando di divertirci. È comunque una medaglia di bronzo davanti al pubblico di casa, è speciale”.

Mattia Santoro si è aperto e ha ammesso le difficoltà a livello emotivo: “Sentivo la pressione, ma ho cercato di gestirla nel migliore dei modi. Ho saltato bene, non è bastato, ma siamo comunque contentissimi per questa medaglia".

Infine, entrambi hanno dichiarato in coro: "Poteva andare meglio ma la gara di oggi era molto competitiva con tante coppie forti, è un bronzo guadagnato e non un oro perso".