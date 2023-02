Verstappen vola anche nella dieta: ha perso 10 chili in poche settimane, al top per il Mondiale 2023 Max Verstappen dopo essersi leggermente lasciato andare dopo la conquista del Mondiale 2022 si è messo a dieta e grazie pure ai dieci chili persi in sei settimane si farà trovare pronto a inizio stagione.

A cura di Alessio Morra

Max Verstappen ha vinto gli ultimi due titoli Mondiali ed è il favorito anche per il Mondiale 2023. Già nella prima gara, quella del Bahrain, l'olandese proverà a mettere tutti alle sue spalle, Ferrari in testa. Per vincere ancora, e per realizzare ulteriori primati, il pilota figlio d'arte avrà bisogno di essere al top e sul circuito di Sakhir arriverà veramente tirato a lucido. Il pilota ha fatto una dieta con i fiocchi in queste ultime settimane, dieta che gli ha permesso di perdere la bellezza di 10 chili.

I piloti da decenni ormai si comportano come tutti gli altri atleti, si allenano e si tengono in forma. Così è pure per Max Verstappen che però dopo aver vinto il secondo titolo Mondiale si è concesso qualche licenza alimentare, a tavola si è allargato un po' e nell'arco di un mese ha messo su cinque chili, non pochi. Voleva rilassarsi e lo ha fatto: "Per tutto l’anno mi sento al di sotto di quello che sarebbe il mio peso normale poi mi concedo un mese per mangiare e bere quello che voglio e divertirmi un po’. Mi piace farmi male".

Il pilota olandese ha vinto il Mondiale nel 2021 e nel 2022 e può fare il tris quest’anno.

Di chili ne aveva messi cinque, ma ne ha persi dieci. Tanti. Un numero uno anche nella dieta. Tra l'altro chili in più smaltiti nell'arco di sei settimane. Gli altri li ha persi molto probabilmente perché la Red Bull ha bisogno, come tutte le scuderie di ‘dimagrire'. Mentre Mercedes, Ferrari e tutte le altre scuderie hanno inserito o aumentato lo spazio per il colore nero per essere più veloci, la Red Bull ha chiesto ai suoi piloti di buttare giù qualche chilo.

Newey lo scorso anno disse che la vettura era troppo pesante e per ovviare a questo problema è stato chiesto uno sforzo ai piloti, e chissà magari pure sapendo questo che Verstappen ha deciso di lasciarsi andare per un mesetto prima di ritornare a regime in vista del campionato.

Nell'intervista rilasciata a De Telegraf ha anche dichiarato che nelle gare europee si muoverà con il camper, e alloggerà lì. Niente alberghi, vuole più privacy e proverà pure a riposare di più: "È così che posso rimanere concentrato durante i fine settimana di gara. E forse posso stare a letto un po' più a lungo la mattina. E si tratta di privacy".