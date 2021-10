Valentino Rossi è categorico: “Non farò come Michael Schumacher” Valentino Rossi in occasione dei test del Gran Premio di Austin della MotoGP è tornato a parlare di quello che accadrà a fine stagione, dopo il suo ritiro dalle corse. Nessuna possibilità di ripensamenti per la leggenda azzurra, né ora né in futuro. Nessuna possibilità di un ritorno alle gare in stile Schumi.

A cura di Marco Beltrami

Valentino Rossi è pronto per scendere in pista ad Austin per il prossimo appuntamento in calendario della MotoGP. Dopo essere sceso in pista per le libere, l'esperto pilota italiano ha parlato delle condizioni della pista, tutt'altro che semplici. Un'occasione anche per guardare avanti, e a quello che succedere dopo la conclusione della stagione, quando Valentino appenderà il casco al chiodo. In tanti infatti si chiedono se la sua decisione sia definitiva, o se ci siano margini per un ritorno.

Nessuna possibilità di ripensamenti o di possibili ritorni in pista in stile Schumacher per Rossi. Quest'ultimo dunque non seguirà le tracce dell'ex leggenda della Formula 1, che dopo aver annunciato il primo ritiro dalle corse, decise di tornare nell'abitacolo: "Sono lento e non so perché – ha dichiarato a proposito degli ultimi test ad Austin, come riportato da Sky – Qui nel 2019 mi sono giocato la vittoria con Rins, mi trovavo meglio a guidare. Ora faccio più fatica e sono più in difficoltà con la moto, facevo anche le curve più veloci. Non tornerò dal ritiro come ha fatto Schumacher. Ho cercato di correre fino a quando ne avevo, quindi non penso che tornerò".

E con il passare degli anni, anche la sfrontatezza della gioventù ha lasciato il posto anche ad una maggiore cautelamaggiore cautela e attenzione anche alle condizioni delle gare. Per questo Valentino ha sottolineato alcune delle criticità del tracciato di Austin, molto difficile. A tal proposito il pilota italiano, si è sfogato: "Anche in safety commission abbiamo parlato tanto di Austin, è una pista che piace a tutti ma che ha il problema di buche. Ci avevano assicurato che avrebbero risolto e anche parlando di questo argomento qualche mese fa, sembrava avessero risolto. Invece la realtà è che è peggio del 2019. Sono andato piano sia sull'asciutto che sul bagnato, ma con la pioggia siamo tutti lenti. Speriamo nel sole sia sabato che domenica".