Trionfo Bagnaia al Mugello, batte Quartararo nel GP Italia della MotoGP: Espargaro 3°, Bezzecchi 5° Pecco Bagnaia conquista la vittoria nel GP d’Italia della MotoGP 2022 sul circuito del Mugello: l’italiano della Ducati batte il leader del Mondiale Fabio Quartararo 2° davanti ad Aleix Espargaro, Johann Zarco e ad un fantastico Marco Bezzecchi del team VR46.

A cura di Michele Mazzeo

Pecco Bagnaia vince il GP d'Italia della MotoGP 2022. Sul circuito del Mugello il pilota italiano della Ducati ha preceduto il leader del Mondiale Fabio Quartararo su Yamaha e Aleix Espargaro al termine di una gara che ha visto molti centauri del Belpaese tra i protagonisti.

Una gara ricca di emozioni quella andata in scena al Mugello con colpi di scena fin dalla partenza che ha visto il sorprendente poleman di giornata Fabio Di Giannantonio infilato da entrambi gli alfieri del team VR46 e anche dal leader del Mondiale Fabio Quartararo che dopo quattro tornate si prende anche la seconda posizione ai danni di Luca Marini, mentre l'altro rookie Bezzecchi guida l'intero gruppo. Dopo alcuni giri a lottare per la vittoria arriva anche Pecco Bagnaia che con una rapida rimonta si riporta negli scarichi dell'amico Bezzecchi per poi sorpassarlo a 15 giri dal termine e andare in fuga.

Dopo aver resistito agli attacchi di Marini anche Fabio Quartararo riesce a sbarazzarsi di Bezzecchi e lanciarsi all'inseguimento del leader Bagnaia che aveva già preso però un buon margine di vantaggio. Nel frattempo dalle retrovie Enea Bastianini prova a riportarsi sul gruppo dei primi finendo però nella ghiaia a 10 giri dal termine mettendo così fine anticipatamente alla sua corsa. Nella seconda parte di gara risale Aleix Espargaro con l'Aprila con lo spagnolo che beffa entrambi i piloti del Team VR46 andandosi a prendere il terzo gradino del podio. Nel finale anche Johann Zarco riesce a superare sia Marini che Bezzecchi prendendosi la quarta posizione finale.

L'ordine d'arrivo del GP d'Italia della MotoGP 2022 al Mugello