Terrore a Melbourne nella corsia dei box, l’auto diventa una palla di fuoco: dentro c’è il pilota Grande spavento nella V8 Supercar di sabato pomeriggio quando la Ford Munstang di James Courtney ha preso fuoco avvolgendo auto e pilota. Fortunatamente il rientro ai box è stato determinante per spegnere l’incendio e permettere al pilota di uscire illeso.

Grande apprensione sabato pomeriggio quando la Ford Mustang GT n. 5 Tickford Racing di James Courtney, durante la V8 Supercar ha preso fuoco poco prima di rientrare ai box: un inferno di fiamme che è iniziata dalla parte anteriore sinistra e ben presto ha avvolto l'intera auto, con il pilota dentro. Fortunatamente nulla di grave, con Courtney uscito illeso anche se scosso.

Le fiamme sono diventate visibili immediatamente sulla ruota anteriore sinistra della Tickford Racing quando Courtney ha completato le ultime due curve a Melbourne nel tentativo di riportare l'auto nella corsia dei box. Il 42enne pilota australiano è tornato appena in tempo per permettere il pronto intervento con gli estintori, subito dopo che l'auto è stata inghiottita da un'enorme lingua di fuoco che l'ha avvolta non appena è tornato ai box, con un denso fumo nero che si è alzato e ha nascosto la Ford Mustang.

L'equipaggio ai box si è precipitato immediatamente in suo aiuto utilizzando gli estintori, mentre Courtney per qualche istante si è ritrovato chiuso dentro l'abitacolo da cui è uscito non appena ha fermato la macchina. Attimi di apprensione che sono scomparsi non appena ci si è resi conto delle buone condizioni del pilota australiano malgrado lo spettacolare e pericoloso incidente. "Ho visto le fiamme e ho detto ai ragazzi che potevo sentire l'odore di qualcosa che bruciava dall'angolo anteriore sinistro", ha poi spiegato commentando la situazione che lo ha visto suo malgrado protagonista.

"Poi ho potuto vedere anche le fiamme e a quel punto ho solamente provato ad arrivare ai box. Sapevo perfettamente che erano pronti con tutti gli strumenti antri incendio per cercare di salvare la macchina e permettermi di scendere". Una situazione che solamente 24 ore prime si era presentata in modo simile con un'altra Ford Munstang, quella di Nick Percat nella Supersprint di venerdì, finita anch'essa in fiamme.

L'incredibile coincidenza ha sorpreso lo stesso Courtney perché l'incendio ha avuto le medesime dinamiche: le fiamme sull'auto di Percat sembravano provenire anch'esse dalla ruota anteriore sinistra: "Probabilmente è stato un gusto simile a quello che è successo a Nick. Sembra che sia lo stesso punto e non è buono" ha spiegato l'australiano che sospetta un problema presente nelle Ford che ora sono al vaglio dei meccanici per capire la natura del guasto e risolverlo in modo definitivo.