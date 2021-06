La Formula 1 attende ancora l'esordio (in gara) di un pilota cinese. Nei suoi 71 anni di storia infatti nessun driver nato in Cina ha mai preso parte ad un Gran Premio del campionato automobilistico a ruote scoperte più prestigioso al mondo. Adesso c'è però un giovane pilota che può finalmente colmare questo vuoto. Si tratta del 22enne Guanyu Zhou, attuale leader del campionato di Formula 2, che venerdì avrà il primo assaggio di F1 prendendo il posto di Fernando Alonso sull'Alpine nella prima sessione di prove libere del GP d'Austria.

Zhou, membro della Renault Sport Academy e collaudatore dell'Alpine, però non sarà il primo pilota cinese a prendere parte ad una sessione di prove libere di un gran premio di Formula 1: prima di lui il connazionale Ma Qinghua tra il 2012 e il 20213 ha difatti disputato cinque sessioni di Libere con HRT e Caterham.

A differenza del predecessore però le chance di Guanyu Zhou di disputare una gara di Formula 1 sono molto alte. Il giovane talento infatti si è fatto valere in tutte le categorie dalla Formula 4 alla Formula 2 dove in questa sua terza stagione sta lottando per il titolo e guida al momento la classifica piloti. La Renault (e quindi l'Alpine) ha deciso di puntare su di lui per il futuro tanto da assegnargli il ruolo di collaudatore e terzo pilota negli ultimi due anni.

Adesso, nelle FP1 del GP d'Austria 2021 arriverà il suo primo vero approccio con la Formula 1, segno che la squadra francese vuole continuare a coltivare il suo talento. La Cina, in attesa di vederlo come primo alfiere in una gara di F1, si gode il suo secondo rappresentate in un week end della categoria regina dell'automobilismo. Ma questa volta le chance che non si tratti solo di una fugace comparsata sono davvero elevate.