Nel 2030 tutte le auto Nissan saranno elettriche nei principali mercati: è questa la promessa che la casa automobilistica ha fatto in questi giorni, confermando l'impegno assoluto di proseguire sulla strada eco per le vetture che verranno prodotte. La casa giapponese punta in toto sul ‘carbon neutral', che comprenderà l'intera gamma entro il 2050.

Un impegno totale che si arricchirà di una serie di strutture che portano al miglioramento del ciclo di vita dei motori, dell'assemblaggio, delle batterie: "Siamo determinati nell’offrire il nostro apporto per creare una società carbon neutral e contribuire al rallentamento dei cambiamenti climatici” ha sottolineato Makoto Uchida, CEO di Nissan. L'offerta di veicoli elettrificati continuerà ad espandersi in tutto il mondo e contribuirà a raggiungere l’obiettivo di neutralità carbonica, un'innovazione a beneficio delle persone per un futuro più sostenibile per tutti.

Con l'obiettivo di elettrificare nei principali mercati tutte le auto entro il 2030 Nissan si pone come obiettivo anche di restare leader nel settore e un punto di riferimento nella transazione tecnologica verso i motori elettrici. Il tutto, ovviamente, per dimostrare di essere in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi nell’ambito delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e sul progresso globale verso una neutralità carbonica entro il 2050.

L'impegno di Nissan verso il miglioramento della vita sulla terra non si ferma unicamente sulle emissioni pulite dei propri veicoli ma si sta impegnando in un vero e proprio programma green più noto come "Nissan Green Program" attraverso il quale l’azienda si sta concentrando su 4 priorità:

favorire il cambiamento climatico, supplire alla dipendenza dalle risorse, migliorare qualità dell’aria e superare il problema della scarsità idrica.