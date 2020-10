La delusione è evidente nel box di Valentino Rossi, e lo stesso pilota di Tavullia lo ha confermato al termine del Gran Premio di Le Mans. Dopo essere scivolato subito alla terza curva, il ‘Dottore' ha infatti dovuto rientrare nel paddock e assistere davanti ai monitor al monologo trionfale della Ducati di Danilo Petrucci: "È veramente un peccato uscire così al primo giro, senza neanche vedere come potessi andare . Speravamo che il tempo tenesse, invece purtroppo ha iniziato a piovere quindi abbiamo cercato di stare tutti molto attenti con le rain già nel giro di ricognizione".

"Ero partito bene, alla 2 siamo entrati veramente piano per non rischiare, ma la moto è partita dietro, non ho capito bene cosa sia successo – ha aggiunto il pilota Yamaha, durante l'intervista concessa ai microfoni di Sky Sport – È un periodo difficile, sono anche abbastanza sfortunato perché non ho raccolto nulla nelle ultime tre gare anche se andavo abbastanza forte".

Valentino guarda già al prossimo appuntamento di Aragona

Dopo le cadute nei gran premi dell'Emilia-Romagna e della Catalogna, per il ‘Dottore' è dunque arrivato il terzo ritiro consecutivo: uno stop che complica ulteriormente il suo campionato e che conferma i problemi riscontrati da Valentino nelle ultime settimane. "Soffriamo molto con il grip dietro, sia sul bagnato sia in condizioni miste – ha concluso Rossi – È un peccato anche per la Yamaha, in condizioni di asciutto eravamo tutti e 4 davvero molto, molto veloci, ero ottimista perché sapevo di poter andare forte se il tracciato fosse rimasto asciutto. Cercheremo di rifarci settimana prossima ad Aragon". Il prossimo appuntamento con il grande circus della MotoGp, è infatti per il prossimo weekend quando tutti i piloti si ritroveranno in Spagna per il Gp d'Aragona: l'undicesimo gran premio del calendario del motomondiale.