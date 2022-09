Miller in pole a Misano, che duello con Bastianini: la griglia di partenza del GP San Marino MotoGP Pole per Jack Miller a Misano, alle sue spalle Bagnaia e Bastianini: la griglia di partenza del GP San Marino MotoGP 2022.

A cura di Vito Lamorte

Jack Miller si prende il tempo più veloce nelle qualifiche della MotoGP a Misano e domani partirà davanti a tutti. Prove ufficiali condizionate dalla pioggia. Il pilota australiano, con gomme slick è stato il migliore, ha preceduto Bagnaia, Bastianini e Bezzecchi: coglie la pole position per la prima volta dal 2018 e riesce a beffare i compagni di marca, prendendosi la prima casella per la partenza di domani.

Le prime sette posizioni sono solo delle case italiane, sei delle quali sono firmate Ducati. Niente male Maverick Vinales 5° in Q2, Fabio Quartararo invece dovrà arginare la marea rossa dall’ottava casella. Completano la top 10 Luca Marini (7°), Aleix Espargaro e Oliveira.

Si ferma al Q1 l'ambizione di Jorge Martìn, che è frenato dalla pioggia e dovrà partire dalla quinta fila in 13esima posizione sulla griglia al fianco di Di Giannantonio e Brad Binder. Più dietro, appena di una fila, Andrea Dovizioso che partirà nel suo ultimo GP in carriera dal 18° posto dietro la Honda LCR di Alex Marquez e la Ducati del team Aruba Racing del tester Michele Pirro.

Pecco Bagnaia perde tre posizioni in griglia a causa della penalizzazione subita nelle Libere 1 per guida irresponsabile: per questo motivo non partirà dalla seconda piazza ma dalla quinta casella.

Queste le parole di Bastianini dopo la bandiera a scacchi: "Ho preso un piccolo jolly all'ultima curva e poi mi sono calmato. L'asfalto qui è molto scuro e non si capiva se era asciutto o bagnato in alcuni punti".

Anche Pecco Bagnaia, ai microfoni di Sky, si è soffermato sulla qualifica e sulla pista bagnata: "La pista si è pulita in un attimo. Mi sono lanciato sul cordolo nel Curvone e la moto ha fatto qualche verso strano. L'ho presa come se fosse 100% asciutto".

La griglia di partenza del GP San Marino MotoGP 2022

1 J. MILLER

2 E. BASTIANINI

3 M. BEZZECCHI

4 M. VINALES

5 F. BAGNAIA

6 J. ZARCO

7 L. MARINI

8 F. QUARTARARO

9 A. ESPARGARO'

10 M. OLIVEIRA