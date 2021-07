Chi è il pilota migliore tra Valentino Rossi e Marc Marquez? Una delle questioni che spesso tiene banco nel paddock della MotoGP è quella che riguarda chi tra i due dominatori della classe regina del Motomondiale del nuovo millennio sia più forte. Difficilmente gli attuali avversari prendono una posizione netta a riguardo, ma non Aleix Espargaro che ha detto la sua lasciando intendere che secondo lui, pur essendo cresciuto nel mito del ‘Dottore', il suo connazionale ha dimostrato di essere superiore.

Secondo il pilota dell'Aprilia infatti a far la differenza tra i due sono stati i piloti che hanno dovuto battere per conquistare i tanti titoli iridati messi in cascina nel Motomondiale. Per il più grande dei fratelli Espargaro infatti per vincere Marc Marquez avrebbe battuto piloti nettamente più forti rispetto a quelli incrociati dal campione di Tavullia nel suo momento migliore.

"Valentino Rossi è stato il mio idolo sin da quando ero piccolo – ha detto infatti Aleix Espargaro in un'intervista rilasciata a DAZN Spagna –. Ma se si mantiene la calma e si analizzano gli avversari che Marquez ha dovuto battere, è tutta un'altra storia. Valentino – ha poi spiegato lo spagnolo dell'Aprilia – aveva Sete (Gibernau, ndr), che gli ha reso la vita un po' difficile, e pochi altri piloti italiani. Marc invece ha lottato contro i migliori piloti del mondo. Se dovessimo stilare una lista dei 15 migliori piloti della storia – ha infine concluso –, otto di questi sono quelli che Marquez ha dovuto battere, quasi nessuno invece di quelli battuti da Valentino".

Nonostante sia un avversario Aleix Espargaro si è detto molto dispiaciuto per la situazione attuale del suo idolo Valentino Rossi: “È difficile guardarlo mentre fa sempre più fatica. Anche se è un avversario, a volte nel profondo del mio cuore spero di vederlo davanti – ha infatti rivelato il 31enne spagnolo –. Ciò che ottiene alla sua età è straordinario, la sua passione è brutale. Io di certo non mi avvicinerò a questa età come pilota" ha chiosato con molto rammarico.