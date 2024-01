Mahindra licenzia l’influencer creata con l’intelligenza artificiale dopo 2 giorni: “Abbiamo capito” Alla vigilia del Mondiale di Formula E 2024 il team Mahindra è stato protagonista di un singolare dietrofront: licenziata l’influencer generata con l’IA solo 48 ore dopo averla assunta come testimonial della scuderia indiana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

Alla vigilia del debutto del Mondiale di Formula E 2024, il team Mahindra è stato protagonista di una repentina retromarcia che ha destato molto clamore. Solo martedì 9 gennaio la compagine indiana aveva infatti annunciato di aver scelto l'influencer Ava Beyond generata dall'intelligenza artificiale come testimonial della squadra che quest'anno schiera una line up di altissimo livello formata dai piloti Nyck De Vries ed Edoardo Mortara.

Per presentare la propria ambasciatrice virtuale che avrebbe dovuto avere il compito di "mostrare il viaggio del team nel campionato mondiale ABB FIA Formula E e verso un futuro più sostenibile per il nostro pianeta" era stata anche organizzata una conferenza stampa. Ma dopo appena due giorni Mahindra si è trovata costretta a licenziare la propria testimonial virtuale generata tramite l'intelligenza artificiale di Leonardo, lo strumento InSwapper e Midjourney.

Eliminati tutti i post che facevano riferimento alla nuova testimonial, 48 ore dopo la presentazione ufficiale sui profili social della scuderia indiana è apparso un breve comunicato che annuncia la fine della partnership con l'influencer generata con l'intelligenza artificiale: "Coltivare la diversità, l'inclusione e l'innovazione è al centro di Mahindra Racing. Il nostro programma di influencer AI è stato progettato pensando a questa innovazione. I vostri commenti hanno un valore enorme. Abbiamo ascoltato, compreso e deciso di interrompere il progetto" recita infatti la nota firmata dal Ceo e Team Principal Frederic Bertrand e diramata tramite i propri canali ufficiali dalla Mahindra Racing.

Il motivo dietro questa repentina retromarcia sta nel modo in cui i tifosi del team e gli appassionati della Formula E hanno accolto la notizia: la stragrande maggioranza dei commenti apparsi sui social media riguardo all'assunzione della modella generata con l'intelligenza artificiale da parte di Mahindra infatti sottolineava come, sotto tutti gli aspetti, sarebbe stato molto meglio assumere come ambasciatrice del team una persona reale. Commenti fatti anche da diverse autorevoli personalità nel mondo del motorsport e da alcune persone che da sempre si occupano di comunicazione nel panorama delle corse automobilistiche. Commenti che hanno quindi portato Mahindra a licenziare immediatamente l'influencer Ava Beyond (il cui profilo Instagram è stato cancellato solo diverse ore dopo l'annuncio del suo licenziamento) e cercare, probabilmente, una nuova testimonial in carne ed ossa.