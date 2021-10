Lewis Hamilton incontra il suo tifoso più anziano: Len di 105 anni Lewis Hamilton ha chiacchierato con un suo super tifoso, un signore inglese, che si chiama Len, che ha appena compiuto 105 anni. Un regalo splendido per Len che era talmente emozionato da non riuscire a rispondere alle domande del pilota della Mercedes: “Sono il tuo fan più anziano, ma anche uno dei migliori. Le tue vittorie ci rendono fieri”.

A cura di Alessio Morra

Tra una gara e l’altra Lewis Hamilton ha trovato il tempo per fare due chiacchiere online con un suo grandissimo tifoso, un signore inglese, che di nome fa Len e che soprattutto sta per compiere 105 anni. L’incontro è stato organizzato dalla Mercedes e da David, il figlio di Len, che ha partecipato a questa conversazione. Il campione inglese non ha lesinato complimenti al suo tifoso più anziano: “Li porti benissimo gli anni, sei veramente un grande”.

Len si è emozionato quando ha scoperto per stava chiacchierare con il sette volte campione del mondo, e si è bloccato, non riusciva a parlare, poi si è sbloccato e gli ha detto: “Sono il tuo fan più anziano, ma anche uno dei migliori. Ci stupisci ogni volta che corri, ci rendi orgogliosi di essere britannici, il fatto che ogni volta ringrazi la squadra a Brackley, e tutti quelli che lavorano per te, ci rende più fieri”. Ma era emozionato pure Lewis che ha visto un uomo di 105 anni che lo segue, vede le gare e fa il tifo per lui.

Hamilton parlando con Len ha ricordato l’infanzia a Stevenage i sacrifici fatti dalla sua famiglia, sacrifici enormi, soprattutto per il papà che a un certo faceva tre lavori, e grazie a loro è riuscito a coronare il suo sogno: “Sono cresciuto in una normale cittadina, non credevo di poter arrivare dove sono arrivato. I miei genitori hanno sacrificato qualsiasi cosa, e io questo lo ricorderò per sempre. C’è un gruppo di gente dietro a me che mi spinge, che mi sostiene, senza di loro non avrei mai potuto ottenere questi risultati”. Prima di salutare il suo beniamino Len ha detto: “Lewis, hai un grande futuro davanti”. La risposta di Hamilton è stata: “Grazie, e il prossimo fine settimana incrocia le dita per me”.