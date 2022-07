La famiglia di Michael Schumacher pensa a una nuova vita in Spagna: comprata una villa a Maiorca Un magazine ha rivelato che la famiglia Schumacher avrebbe intenzione di acquistare una tenuta a Maiorca, e lì nell’isola spagnola potrebbe trasferirsi Michael Schumacher.

A cura di Alessio Morra

Ciclicamente si parla di Michael Schumacher, non è morbosità, ma si vuole sapere soprattutto come sta. Lui è stato uno dei piloti più amati in assoluto, non solo dai tifosi della Ferrari, ha avuto un incidente sulla neve che gli ha cambiato la vita, ormai oltre otto anni fa. Il figlio Mick corre in Formula 1, ora anche con un certo profitto. Su tutto quello che riguarda il sette volte campione del mondo c'è un riserbo assoluto. D'altronde sono pochissime le persone (fidatissime) che possono vederlo. Un atteggiamento giusto quello della famiglia Schumacher, che protegge l'ex pilota.

Chi ha la possibilità di incontrarlo di tanto in tanto è Jean Todt, ex Team Principal della Ferrari e che da qualche mese non è più il presidente della FIA. Recentemente il francese ha detto di vedere alcuni Gp con Schumacher, e non ha aggiunto altro. Ma si parla anche di un'altra storia riguardante, di riflesso, l'ex pilota.

Michael e Corinna Schumacher sono sposati dal 1995.

Il settimanale Bunde ha pubblicato in copertina una foto in cui si vedono Corinna Schumacher, la moglie di Michael, e la figlia Gina e il titolo di copertina era ‘La loro nuova vita a Maiorca'. Del trasferimento della famiglia sull'isola spagnola se ne parla da tempo, ma in questo momento pare quasi certo.

Gli Schumacher avrebbero acquistato un terreno adiacente la lussuosa zona di Port Andratx a Maiorca, dove avrebbero intenzione di trasferirsi e vorrebbero portare anche i cavalli che sono sparsi tra la Svizzera e il Texas. Cavalli che sono il pane quotidiano di Gina Maria Schumacher, campionessa europea e mondiale di reining, una disciplina dell'equitazione.

Michael Schumacher ha vinto 7 Mondiali e 91 Gran Premi in Formula 1.

La tenuta di Maiorca che è stata presa dlla famiglia Schumacher è enorme, ben 54 mila metri quadrati. Con tutto questo spazio si potrebbe creare un ranch all'interno e si potrebbero garantire senza troppi problemi gli standard di cure elevati a Michael Schumacher. Il settimanale fa anche i conti in tasca e sostiene che il terreno sia costato circa 3 milioni di euro, e temporaneamente sarebbe stata messa in vendita la villa sul lago di Ginevra, dal valore di 7,5 milioni di euro.