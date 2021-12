Jaguar non lancerà nuovi prodotti fino al 2025: via allo sviluppo della gamma 100% elettrica Jaguar ha deciso di non lanciare nuovi prodotti fino al 2025. L’azienda automobilistica nei prossimi tre anni si concentrerà sullo sviluppo di una nuova gamma 100% elettrica.

A cura di Fabrizio Rinelli

Jaguar aveva già anticipato a febbraio la sua decisione di diventare entro il 2039 un'azienda a zero emissioni. Il brand Jaguar aveva fatto sapere che avrebbe proposto, a partire dal 2025, una gamma interamente elettrica. È stata questa la mossa della casa automobilistica prevista all'interno della strategia globale “Reimagine” illustrata dal Ceo Thierry Bolloré. Oggi invece ‘Le Monde' fa sapere che Jaguar avrebbe deciso di non lanciare nuovi prodotti nei prossimi tre anni per concentrarsi sullo sviluppo di una nuova gamma 100% elettrica destinata a competere, non più con il trio Audi-BMW-Mercedes, ma con Bentley o Porsche.

Entro il 2025 non verrà lanciato dunque nulla di nuovo e gli attuali modelli della gamma, in gran parte rinnovati di recente, saranno disponibili in versioni con minor scelta di motorizzazioni e dotazioni. In questo periodo comunque nessuna fabbrica dovrebbe chiudere, ma comporterà un adeguamento della forza lavoro, già ridotta da 42.000 a 35.000 dipendenti, e una significativa riduzione dei costi.

“Il marchio guarda avanti. Mancano appena tre anni al 2025″, sminuisce Philippe Robbrecht, il nuovo presidente di JLR-France. "In Francia, il nostro portafoglio ordini è riempito con 1.500 ordini e siamo in una spirale più favorevole rispetto a un anno fa", ha affermato. Jaguar ha dunque cominciato il suo percorso di costruzione di una gamma 100% elettrica prima di tutti e rimane al momento il fronte più avanzato del processo di elettrificazione dell’intero gruppo britannico.

Infatti oggi l’unica vettura full-electric è lo sport utility Jaguar I-Pace, mentre il primo modello Land Rover a zero emissioni arriverà soltanto nel 2024. Jaguar, sempre secondo Le Monde, piuttosto che negoziare una transizione graduale sviluppando ibridi plug-in o integrando alcuni modelli elettrici, ha deciso di mettere al riparo la Jaguar.