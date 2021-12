Hamilton sotto indagine in Arabia Saudita: rischia la penalità per lo stesso errore di Verstappen Dopo la terza sessione di prove libere del GP dell’Arabia Saudita Lewis Hamilton è stato convocato dai Commissari F1 per una presunta violazione del regime di doppia bandiera gialla. Lo stessa infrazione commessa da Verstappen nelle qualifiche in Qatar e punita con una penalità di cinque posizioni in griglia di partenza.

A cura di Michele Mazzeo

Lewis Hamilton a rischio penalità dopo la terza sessione di prove libere del GP dell'Arabia Saudita. Il pilota britannico dopo le FP3 di Jeddah è stato infatti convocato dai Commissari F1 per un presunto mancato rispetto del regime di bandiera gialla nel corso della sessione.

Secondo quanto si apprende dalla nota diramata dalla FIA infatti Lewis Hamilton non avrebbe rispettato le doppie bandiere gialle esposte dai commissari dopo 20 minuti dal via della terza sessione di prove libere. Qualora la violazione fosse accertata, il pilota della Mercedes avrebbe quindi commesso lo stesso errore fatto dal suo rivale per il titolo iridato Max Verstappen nelle qualifiche dello scorso GP del Qatar. L'olandese della Red Bull in quel caso è stato punito con una penalità di cinque posizioni in griglia di partenza nella gara della domenica.

Con una nota successiva la FIA ha fatto sapere che nella stessa udienza davanti ai Commissari F1 Lewis Hamilton dovrà rispondere anche dell'episodio che lo ha visto ostruire la strada a Nikita Mazepin in curva 8 a circa 20 minuti dalla fine della sessione. In quel caso il britannico che procedeva lentamente in pista è accusato di non essersi spostato immediatamente all'arrivo del pilota russo della Haas che era invece nel suo giro lanciato costringendo quest'ultimo ad un violento bloccaggio per evitare una collisione. Il pilota britannico dunque potrebbe ricevere sanzioni non per una ma per ben due infrazioni e questa ultima sessione di prove libere del GP dell'Arabia Saudita potrebbe quindi costargli davvero carissima.