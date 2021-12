Graziano Rossi ricoverato in ospedale: il papà di Valentino è sotto osservazione Il papà di Valentino Rossi è stato ricoverato in ospedale. Graziano Rossi si trova all’ospedale di Fano ed è sotto osservazione.

A cura di Alessio Morra

Graziano Rossi, il papà di Valentino, è ricoverato in ospedale a Fano da sabato sera. L'ex pilota, che ha 67 anni, è stato trasferito in ambulanza nel reparto di Neurologia dell'ospedale Marche Nord, attualmente è sotto osservazione. Le sue condizioni, secondo quanto trapela, non sarebbero serie.

Rossi dopo una prima visita all'ospedale di Pesaro è stato trasportato all'ospedale Santa Croce di Fano e lì è stato ricoverato in ospedale nel reparto di Neurologia dell'azienda ospedaliera diretta dal dottor Francesco Logullo. Papà Rossi è entrato in ospedale con codice verde, che sta a significare che il paziente è in ospedale con urgenza, ma con problemi non gravissimi, problemi di salute che non interessano le funzioni vitali, ma che comunque necessitano di cure. Graziano Rossi è stato determinante per la carriera del figlio, che dopo aver vinto nove titoli mondiali ha lasciato il MotoMondiale lo scorso novembre, è stato anche lui un pilota e ha trasmesso al figlio la passione per le moto.

(in aggiornamento)