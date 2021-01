Carlo Virginio Franchi è morto oggi all'età di 83 anni. Lo storico pilota italiano con un brevissimo passato in Formula 1 conosciuto dagli appassionati con il soprannome di ‘Gimax‘ è scomparso nella notte. Lascia la moglie Mirella con cui era sposato da 56 anni e i due figli Gigi e Massimo i cui nomi avevano dato origine allo pseudonimo con cui il padre era diventato famoso nel mondo dei motori. I funerali si svolgeranno a Barbaiana, suo paese natale, sabato 16 gennaio, alle ore 15, come da suo desiderio.

Il pilota lombardo classe 1938 divenne molto popolare in Italia e all'estero grazie alle sue imprese in giro per il mondo in diverse corse automobilistiche che lo videro grande protagonista a partire dai primi anni '60. Memorabili le sue gesta nelle grandi classiche di durata come la 24 Ore di Le Mans, la Targa Florio o ancora a Spa e Daytona. Nel suo palmares diverse vittorie in tutte le categorie, dalla F3 alle Sport Prototipo. Nel 1978 anche la sua unica apparizione in Formula 1 quando venne chiamato a sostituire l'infortunato Rupert Keegan per il Gran Premio d'Italia a Monza nel quale però non riuscì a qualificarsi alla gara chiudendo la sessione di qualifica a bordo della Surtis TS20 in ultima posizione.

Fu però nelle corse di durata che Gimax (a tutte le gare a cui ha preso parte si è sempre iscritto con questo pseudonimo non utilizzando mai il suo vero nome) creò la sua fama tra gli appassionati dei motori, fu in quelle gare lunghe ed estenuanti che per oltre vent'anni (si era ritirato dallo sport nel 1984) lo videro ottenere i migliori risultati e lo hanno fatto diventare un'icona dell'automobilismo italiano.