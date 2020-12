Da sempre Citroën propone innovazioni tecnologiche al servizio della sicurezza e del comfort a bordo, ma con le Nuove Citroën C4 e ë-C4 – 100% ëlectric la casa francese si è spinta oltre proponendo due vetture che offrono numerosi aiuti alla guida con ben 20 tecnologie di ultima generazione che oltre ad assistere il conducente alleggeriscono anche lo stress della guida.

Volendo analizzare nel dettaglio i singoli sistemi, se si considera l’aspetto della sicurezza durante la guida, i passi in avanti proiettano Nuove Citroën C4 e ë-C4 verso la guida autonoma. La dimostrazione più lampante è data dall’Highway Driver Assist, un dispositivo di guida semiautonoma di livello 2 che associa il regolatore della velocità adattivo con funzione Stop & Go all’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata mantenendo dunque automaticamente il veicolo all’interno della corsia, gestendo la velocità e la traiettoria.

Nello specifico il regolatore della velocità adattivo con funzione Stop & Go è il sistema che adatta automaticamente la velocità della vettura a quella del veicolo che precede, mantenendo automaticamente la distanza di sicurezza impostata in precedenza dal conducente. Se necessario, il sistema ha anche la facoltà, agendo sul freno e sull’acceleratore, di arrestare completamente il veicolo e farlo poi ripartire in automatico, senza l’intervento del guidatore. L’avviso di superamento involontario della linea di carreggiata invece è quel sistema che avvisa il conducente e corregge la traiettoria del veicolo quando rileva un rischio di superamento involontario della linea di carreggiata, senza l’indicatore di direzione attivato. Il conducente può impedire questa correzione, se lo desidera, tenendo fermo il volante.

A questi si aggiunge l’Active Safety Brake, vale a dire il sistema di frenata di emergenza automatica del veicolo in caso di rischio di collisione in presenza di ostacoli fissi o mobili, pedoni, ciclisti e veicoli, di giorno e di notte. A questo si affianca il Collision Risk Alert che avvisa il conducente prima dell’attivazione della frenata automatica di emergenza, mentre il Post Collision Safety Brake si inserisce invece automaticamente dopo una collisione ed immobilizza il veicolo per evitare un incidente a catena. Anche i lati della vettura sono però costantemente sotto controllo, grazie al sistema di sorveglianza dell’angolo morto, pronto ad accendere una spia nei retrovisori, in presenza di un veicolo negli angoli ciechi.

Inoltre nelle Nuove Citroën C4 e ë-C4 – 100% ëlectric il rischio di un rilassamento con potenziale rallentamento dei riflessi del conducente viene scongiurato da una serie di funzioni. Il Coffee Break Alert infatti suggerisce di effettuare una pausa dopo due ore di guida consecutive, con velocità superiori a 70 km/h, mentre il Driver Attention Alert valuta nel contempo lo stato di vigilanza dello stesso conducente attraverso le deviazioni della traiettoria rispetto alla linea della carreggiata, avvisandolo in caso di calo di attenzione.

L’attenzione alle potenziali disattenzioni è coadiuvata da due utili tecnologie, ad iniziare dalla commutazione automatica degli abbaglianti nella guida notturna, affiancato dai fari fendinebbia con funzione cornering light, con cui vengono illuminati l’angolo destro o sinistro del veicolo, in base all’angolo di curvatura dello sterzo. A questi inoltre si aggiunge anche il riconoscimento esteso dei cartelli stradali, ossia un sistema in grado di visualizzare sul quadro strumenti i cartelli stradali con i limiti di velocità e alcuni cartelli segnaletici (stop, senso vietato, ecc.) presenti sulla strada. Il valore della velocità acquisita viene inserita con un’unica azione per impostare il regolatore/limitatore di velocità.

Ma come detto la sicurezza non è l’unico obiettivo dei tecnologici sistemi con cui le Nuove Citroën C4 e ë-C4 si presentano, visto che comfort e serenità di bordo continuano ad essere uno dei capisaldi per ogni modello Citroën. Innanzitutto si potrà accedere alla vettura senza usare le chiavi, grazie al Keyless Access & Start, con cui l’avvicinamento o allontanamento dall’auto attiva l’apertura o la chiusura delle sue portiere. Al volante, si apprezza invece il comfort dell’Head-up Display a colori, in grado di fornire le principali informazioni che riguardano la guida (velocità, indicazioni del navigatore) su una lamina trasparente posizionata nel campo visivo del conducente. Un modo efficace per non distogliere lo sguardo dalla strada e mantenere elevata la soglia di attenzione.

Non manca il comfort del freno di stazionamento elettrico automatico, una caratteristica che modernizza la plancia ed aggiunge sicurezza nella fase di sosta, vista la sua attivazione automatica allo spegnimento del motore e successiva disattivazione alla partenza della vettura. Nuove Citroën C4 e ë-C4 offrono anche grande attenzione alle dinamiche del parcheggio, sottolineata dalla presenza dei sensori di parcheggio: il sistema comunica la vicinanza di ostacoli attorno al veicolo in manovra, grazie alla memorizzazione dei dati rilevati dai sensori sui paraurti anteriore e posteriore, abbinati alla traiettoria del veicolo. La telecamera di retromarcia con Top Rear Vision fornisce ulteriore aiuto, mostrando sul TouchPad da 10” la vista posteriore del veicolo. Una immagine dell’ambiente posteriore a 180° con vista dall’alto contribuisce a fornire informazioni visive, grazie a riferimenti colorati in base alla distanza da eventuali ostacoli.

La video assistenza del sistema Vision 360 va ancora oltre, attivandosi automaticamente in fase di retromarcia oppure manualmente dal conducente: mostra una realistica visione dall’alto della vettura e dell’ambiente circostante, funziona a bassa velocità, e la visione viene aggiornata seguendo lo spostamento del veicolo. Completa il quadro relativo al parcheggio la tecnologia Park Assist, con cui viene fornita un’assistenza attiva alla manovra di parcheggio. Il sistema individua automaticamente uno spazio di parcheggio e gestisce le manovre per entrare oppure uscire dal parcheggio, sia parallelo alla strada (in entrata e uscita), sia a pettine (in entrata). Nuove Citroën C4 e ë-C4 sono in grado di fornire aiuto anche nelle fasi di partenza in pendenza, quando il veicolo tende ad arretrare al rilascio del pedale del freno, un problema che Hill Assist risolve su pendenze superiori al 3%, stabilizzando la vettura per 2 secondi.

Anche la presenza di un eventuale rimorchio viene gestita in maniera autonoma, grazie al controllo di stabilità del rimorchio, con cui viene smorzata ogni possibile oscillazione, rallentando il rimorchio a velocità critiche per effetto di azioni frenanti individuali e alternate su ogni ruota dell’asse anteriore. Se le oscillazioni sono particolarmente ampie, questo sistema arriva a ridurre la coppia motrice, frenando il veicolo trainante su tutte le quattro ruote. Viste le sue prerogative, il sistema viene inserito in fase di acquisto come opzione di fabbrica solo sui veicoli dotati di gancio di traino.