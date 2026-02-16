Sinner-Machac in diretta all’ATP Doha, primo turno LIVE: l’orario d’inizio dell’esordio di Jannik

Le parole di Sinenr prima dell'esordio a Doha. Il tennista azzurro è tornato sulla semifinale persa contro Djokovic in Australia: "on è solo una questione tecnica, è anche tattica e mentale. Ci sono molte cose che posso migliorare, ma non dovremmo soffermarci sui problemi causati dalla sconfitta in semifinale di un torneo del Grande Slam contro Novak Djokovic. È stata un'ottima partita, anche se non è stato facile accettarla". Idee chiare per dare il massimo: "Ora stiamo cambiando piccoli dettagli in campo, e ci vuole tempo perché diventino una seconda natura, ma ho ricevuto buoni riscontri. Non dobbiamo dimenticare che a volte perdere è normale".