Sinner-Machac in diretta all’ATP Doha, primo turno LIVE: l’orario d’inizio dell’esordio di Jannik

Jannik Sinner gioca oggi contro Machac all'esordio nel torneo di Doha non prima delle 17:30, ora italiana. Il tennista azzurro numero due del mondo torna in campo dopo la sconfitta contro Djokovic agli Australian Open nel torneo del Qatar. Il ceco, 31° nel ranking è stato già sconfitto in due occasioni dall'azzurro ed è un giocatore imprevedibile, capace in giornata di creare problemi a tutti. Il vincitore di Sinner-Machac se la vedrà contro Popyrin. Diretta TV in esclusiva su Sky, e in streaming su Sky GO e NOW.
Il prossimo avversario, Popyrin e Mensik hanno già vinto
Intanto a Doha sono già state disputate due partite, con Popyrin e Mensik che hanno vinto i loro rispettivi confronti. L'australiano ha concesso solo due game all'avversario locale Zayid. Bene anche il ceco, seppur in tre set contro Choinski.
Le parole di Sinner prima dell'esordio a Doha
Le parole di Sinenr prima dell'esordio a Doha. Il tennista azzurro è tornato sulla semifinale persa contro Djokovic in Australia: "on è solo una questione tecnica, è anche tattica e mentale. Ci sono molte cose che posso migliorare, ma non dovremmo soffermarci sui problemi causati dalla sconfitta in semifinale di un torneo del Grande Slam contro Novak Djokovic. È stata un'ottima partita, anche se non è stato facile accettarla". Idee chiare per dare il massimo: "Ora stiamo cambiando piccoli dettagli in campo, e ci vuole tempo perché diventino una seconda natura, ma ho ricevuto buoni riscontri. Non dobbiamo dimenticare che a volte perdere è normale".
Il tabellone di Alcaraz a Doha, i possibili avversari
La testa di serie numero uno del torneo di Doha Carlos Alcaraz inizierà il suo torneo contro Rinderknech. Il tabellone dello spagnolo sembra più alla portata rispetto a quello di Sinner che potrebbe essere l'avversario in semifinale. Secondo turno contro Royer, e poi possibili quarti contro uno tra Munar/Fucsovics/Khachanov e poi in semifinale Medvedev/Tsisipas/Rublev.
L'orario d'inizio della partita tra Sinner e Machac
Sinner e Machac scenderanno in campo a Doha non prima delle 17:30 ora italiana. Non ci sono rischi di slittamenti eccessivi visto che le due partite in programma in precedenza si sono già concluse con i rispettivi successi di Popyrin e Mensik. In Qatar saranno le 19:30.
Come arriva Machac al confronto con Jannik Sinner
Machac ha iniziato il 2026 in modo convincente. Il tennista ceco che nel 2025 ha raggiunto il suo best ranking (20a posizione) ha vinto il secondo titolo della carriera, trionfando ad Adelaide. Per lui si tratta del secondo confronto consecutivo con un giocatore italiano: agli Australian Open infatti ha perso una partita fiume contro Musetti. A Montpellier invece è stato costretto al ritiro nella sfida con Gea.
Il possibile percorso di Sinner a Doha
In caso di vittoria contro Machac, Jannik Sinner conosce già il nome del prossimo avversario ovvero l'australiano Popyrin. Ai quarti poi il possibile incrocio con Mensik, testa di serie numero 6. Semifinale con Bublik o Fils, prima del possibile ultimo atto dei sogni contro Alcaraz (che dovrà guardarsi da Medvedev).
I precedenti tra Sinner e Machac
Sinner e Machac hanno giocato contro in due occasioni. Gli unici due precedenti risalgono al 2024, con Jannik che li ha vinti entrambi. Prima il successo nei quarti del Masters 1000 Miami, e poi quello in semifinale a Shanghai. Sinner è favorito ma il ceco sa essere un avversario temibile soprattutto se in giornata.
Dove vedere Sinner-Machac oggi all'ATP Doha in TV e streaming
La partita tra Sinner e Machac non sarà trasmessa in diretta TV in chiaro. Il torneo di Doha è esclusiva di Sky che trasmetterà il match sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis. Per lo streaming disponibile Sky GO, ovvero l'app riservata agli abbonati, oltre a NOW servizio live on demand.