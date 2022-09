Qualifiche F1 GP Monza oggi, orari TV8 e Sky: dove vederle in diretta e streaming, Ferrari per la pole

La Formula 1 2022 torna in Italia per il GP Monza, sedicesima gara del Mondiale F1 2022. Dopo la grande vittoria di Max Verstappen in Olanda, oggi la Ferrari di Leclerc lotterà per la pole position. La Red Bull ha quasi il titolo in tasca grazie a una serie di vittorie che hanno determinato un grande distacco sulla Ferrari in classifica piloti e costruttori. Orario d'inizio delle qualifiche alle 16:00, le FP3 sono in programma alle 13:00. Su TV8 le qualifiche in diretta in chiaro e in streaming gratis. Verstappen, Sainz, Perez, Hamilton, Tsunoda e Bottas saranno penalizzati in griglia di partenza per il cambio di alcuni componenti sulle rispettive vetture. Leclerc e Sainz sono stati i più veloci nella FP1 e nella FP2 del venerdì. Su Fanpage.it la diretta giro per giro delle qualifiche di oggi e le ultime news.

0