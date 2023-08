MotoGP Silverstone, orari TV su TV8 e Sky: dove vedere qualifiche e gara sprint oggi in diretta e streaming

La MotoGP torna in pista oggi dopo la pausa estiva per il GP Gran Bretagna a Silverstone del Motomondiale 2023. Si riparte dalla vittoria di Bagnaia in Olanda con il pilota della Ducati leader del mondiale.

Si parte alle ore 11:50 con le qualifiche che determineranno la griglia di partenza della gara di domani: il nuovo format prevede che le FP2 del venerdì (ora definite solo Practice) determinino i migliori 10 che accedono direttamente alla Q2. Alle 16:00 la gara sprint.

Le qualifiche di Moto3 sono in programma alle 13:50, quelle di Moto2 alle 14:45.

La diretta delle qualifiche è disponibile in TV e streaming sia su Sky sia in chiaro su TV8. Aleix Espargaro il più veloce nelle prove libere davanti a Martin e Binder, qualificati alla Q2 anche Bagnaia e Bezzecchi. Quartararo e Marc Marquez partono dalla Q1. Su Fanpage.it la diretta giro per giro delle qualifiche di oggi e le ultime news

