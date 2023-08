MotoGP Silverstone oggi, orari TV su TV8 e Sky della gara: dove vederla in TV e streaming, Bezzecchi in pole

Oggi sul circuito di Silverstone va in scena la nona gara del Mondiale della MotoGP 2023. La corsa della classe regina del GP della Gran Bretagna sarà trasmessa in diretta TV su Sky e in leggerissima differita in chiaro su TV8.

L'orario della partenza della gara di oggi della MotoGP è fissato alle ore 14:00. Questa dunque l'ora in cui, dopo il tradizionale giro di ricognizione sul tracciato britannico, si spegneranno i semafori e i piloti potranno scattare dalla griglia di partenza per completare il programma del nono gran premio stagionale. Prima ci sarà la gara della Moto3 (alle 12:15) e dopo invece quella della Moto2 (alle 15:30).

La corsa della MotoGP di oggi è trasmessa in diretta TV sui canali Sky Sport MotoGP (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Summer (canale 201) con la telecronaca di Guido Meda e il commento tecnico di Mauro Sanchini. La gara sul circuito di Silverstone è visibile anche in live streaming su SkyGo e, previa sottoscrizione del pass sport, anche su NOW.

Orari TV leggermente diversi per vedere gratis in chiaro il GP della Gran Bretagna: la gara della MotoGP in programma oggi è trasmessa in leggerissima differita anche su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) con inizio alle 14:15.