A Le Mans si corre il 9° Gran Premio del Mondiale 2020, dopo di questo ne restano solo cinque – quattro si terranno in Spagna, l'ultimo in Portogallo. Rispetto al solito, cambia l'orario del Gran Premio di Francia che vista anche la concomitanza con la Formula 1 (che corre al Nurburgring) anticipa la partenza di un'ora. Quindi il via del Gp di Francia sarà alle ore 13. La gara si potrà seguire in diretta su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 208 (Sky Sport MotoGP) e naturalmente anche sui canali HD dell'emittente. Gli abbonati a Sky potranno seguire anche in streaming il Gp di Francia tramite l'app di Sky Go. Da quest'anno il MotoMondiale è anche su DAZN, che trasmette l'intero weekend di gara visibile dagli abbonati di DAZN in streaming.