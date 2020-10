La partita tra Juventus e Napoli resta in programma per questa sera alle ore 20.45 all’Allianz Stadium di Torino, nonostante il Napoli non sia partito per il capolugoo piemontese in seguito ai due casi di positività riscontrati tra i calciatori (Zielinski ed Elmas) e l'intervento dell'Asl che avrebbe vietato al club azzurro la partenza.

Per l'incontro era programmata la diretta televisiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Serie A (202). Per tutti gli abbonati della pay tv, sarà inoltre possibile assistere al match grazie alla piattaforma Sky Go, che permette di vedere i 90 minuti di Torino in diretta streaming su pc, notebook, tablet e smartphone. Per chi non è abbonato Sky, ci sarà infine la possibilità di acquistare un pacchetto o la singola partita su Now Tv.