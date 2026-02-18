Test F1 LIVE, le prove in Bahrain in diretta: piloti in pista per il day-1, Ferrari in pista con Leclerc

In Bahrain va in scena una giornata chiave per la saga del rapporto di compressione che sta agitando la Formula 1 in vista del 2026. Oggi sono in programma due riunioni separate: quella del Power Unit Advisory Committee (PUAC) e, nello stesso giorno, quella della Commissione F1. La tempistica pesa: la scadenza per l’omologazione delle nuove power unit è fissata al 1° marzo.

Il nodo è tecnico, ma l’effetto è politico. Il regolamento stabilisce che il rapporto di compressione geometrico per ciascun cilindro non possa superare 16:1 e indica anche come vada misurato: a temperatura ambiente. Le accuse, però, ruotano attorno all’ipotesi che Mercedes stia sfruttando una zona grigia: rispettare il test "a freddo", ma ottenere rapporti più elevati in condizioni reali di utilizzo in pista.

La teoria non è stata cancellata del tutto da Toto Wolff, che la scorsa settimana ha detto che Mercedes è pronta ad "incassare la sconfitta" nel caso in cui arrivasse un cambio regolamentare, pur ammettendo che le prestazioni potrebbero risentirne. Agli occhi degli altri quattro motoristi, la situazione violerebbe lo spirito delle norme: e Mercedes, in questa lettura, sarebbe rimasta isolata anche perché Red Bull Powertrains avrebbe cambiato posizione nel confronto.

Il PUAC (che riunisce i cinque costruttori di power unit, FIA e FOM) è il tavolo che governa queste questioni, distinto dalla Commissione F1 (11 team, FIA e FOM). I quattro motoristi non Mercedes vogliono portare una nuova metodologia di controllo: un test del rapporto di compressione ad alte temperature, da inserire nel regolamento "il più rapidamente possibile" tramite supermaggioranza. Per far passare la modifica servirebbero anche i voti di FIA e FOM, così da arrivare alla ratifica del Consiglio Mondiale.

Da qui il bivio: se la modifica passasse, resterebbe da capire se Mercedes riuscirebbe ad adeguarsi in tempo per l’omologazione del 1° marzo. Se non passasse, non si esclude uno scenario di proteste formali già all’esordio stagionale in Australia, se la sensazione di "zona grigia" restasse abbastanza forte da spingere i rivali a contestare i risultati.