Roma – Inter è il lunch match del diciassettesimo turno della Serie A 2020/2021. Si gioca oggi domenica 10 gennaio alle 12.30 all'Olimpico di Roma. La formazione giallorossa vuole dare continuità alle vittorie ottenute nelle ultime tre giornate di campionato contro Cagliari, Sampdoria e Crotone: con 33 punti (10 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte) la Roma di Fonseca è terza in classifica e, in caso di vittoria, raggiungerebbe l'Inter al secondo posto.

La formazione neroazzurra, infatti, con 36 punti in classifica (11 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte) è seconda: la squadra di Conte dopo otto vittorie consecutive, ha perso l'ultima gara disputata, perdendendo in casa della Sampdoria, mantenendo però inalterata la differenza di un punto dal Milan capolista, sconfitto dalla Juventus. 35 gol segnati e 24 subiti i padroni di casa che hanno in Mkhitaryan (8 gol) il miglior marcatore; 41 i gol fatti e 21 quelli subiti per la squadra milanese, con Lukaku (12 gol) l'uomo che è andato più volte a segno. L’incontro verrà trasmesso in diretta streaming su Dazn e in diretta TV esclusiva sul canale Dazn1 di Sky.

Formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Lopez; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Darmian; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte.

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Preti, Bidoni.

IV: Orsato

Al var Mazzoleni assistito da Paganessi