Diretta Italia – Belgio 0-0, risultato live di Nations League: incrocio di Saelemaekers !

I tagliandi per la finale Italia-Belgio sono stati messi a disposizione fino alle 16 di sabato 9 ottobre, unicamente online. Per la finale allo Juventus Stadium il costo dei tagliandi va da 10 a 40 euro. I biglietti di accesso per gli spettatori disabili erano disponibili a 10 euro. L'Allianz Stadium è ovviamente accessibile al 50% della sua capienza e per i posti disponibili è andato sold out.