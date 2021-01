Calciomercato Inter, scambio Sanchez-Dzeko: oggi nuovo incontro, può arrivare anche Eder

Le notizie dell’ultima ora sul mercato dell’Inter: tutte le trattative di oggi 29 gennaio con acquisti e cessioni, e gli aggiornamenti sui nuovi giocatori della rosa. Lo scambio con la Roma per avere Dzeko in nerazzurro e cedere Sanchez ai giallorossi è l’operazione più calda. Il nodo è la questione economica, in particolare le proporzioni dell’ingaggio e il differente impatto a bilancio. Attenzione a Pinamonti, in caso di prestito Conte gradirebbe Eder.