Calciomercato, ultime news in diretta: offerta Roma per il rinnovo di Smalling, il Napoli va avanti per Ounahi

Oggi dovrebbe essere il giorno dell'annuncio del rinnovo di contratto di Bennacer con il Milan. Il centrocampista algerino e la società rossonera hanno trovato infatti l'accordo per prolungare il contratto fino al 2027 con lo stipendio del calciatore che si aggirerà intorno ai 4 milioni di euro a stagione. Ancora in corso invece la trattativa con per il rinnovo di Rafael Leao per il quale non è ancora stato trovato l'accordo definitivo nonostante i recenti colloqui tra il padre del portoghese e la dirigenza meneghina.

Impegnata in un complicato rinnovo c'è anche la Roma che, a sorpresa, ha presentato una sostanziosa offerta al centrale inglese Chris Smalling in scadenza a giugno: biennale da circa 3,5 milioni di euro a stagione. A seguire l'evoluzione di questa vicenda c'è anche l'Inter che pensa all'ex Manchester United per sostituire i possibili partenti Skriniar e De Vrij (dai quali i nerazzurri attendono risposte sull'offerta di rinnovo presentata). Marotta segue anche Philipp Lienhart del Friburgo valutato tra i 20 e i 25 milioni dalla società tedesca.

A lavoro per l'estate anche il Napoli che ha intensificato i contatti con l'Angers per il centrocampista marocchino Azzedine Ounahi dopo aver trovato un accordo di massima con il calciatore: i partenopei sono disposti ad arrivare ad una cifra vicina ai 17 milioni di euro, mentre i transalpini ne chiedono 25 milioni. A sbloccare l'impasse potrebbe però essere l'inserimento di un'alta percentuale su una futura rivendita in favore del club francese. I partenopei intanto si preparano a dire addio a Sirigu che dovrebbe andare in B al Cagliari di Claudio Ranieri: la Sampdoria ha infatti preso Turk in prestito dal Parma, sbloccando così Contini che dovrebbe andare a riempire la casella di secondo portiere alle spalle di Meret lasciata vuota dalla partenza dell'ex PSG.