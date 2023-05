Giro d’Italia 2023, 3ª tappa: Matthews vince una lunghissima volata a Melfi, quarto Albanese Il corridore australiano ha conquistato la terza tappa del Giro d’Italia 2023. Matthews ha preceduto Pedersen. Tanti italiani nella top ten, il migliore Albanese che ha chiuso quarto.

A cura di Alessio Morra

A Melfi in volata Michael Matthews vince la terza tappa del Giro d'Italia 2023. Il corridore australiano ha vinto un lunghissimo sprint piegando Pedersen. Quarto posto per Albanese, quinto Oldani. Evenepoel resta la maglia Rosa del Giro 2023.

Doveva essere una tappa per velocisti, la Vasto – Melfi, la terza del Giro 2023. Lo è stata. Anche se il percorso è stato più accidentato del previsto, a causa di complicate condizioni atmosferiche. La velocità è stata elevata, a un certo punto la media era di 43 km/h. Niente male. Matthews, che al Giro aveva vinto già due tappe (ma nel 2014 e 2015), ha l'obiettivo del successo, così come Pedersen che in avvio perde qualcosina e costringe il suo team Segafredo-Trek a riportarlo in alto. Ci riescono. I big si giocano i tre secondi del traguardo volante a Rapolla, dove la maglia Rosa Evenepoel precede Roglic.

La volata era scontata, ma il percorso non era canonico. La strada è particolare, sembra un lungo corridoio, che in mezzo ha una curva molto veloce. Matthews vuole vincere e parte con largo anticipo, è costretto a una lunga volata e un altro sprint per superare l'arrembante Pedersen. Per l'australiano è il 40° successo della carriera, il 10° in uno dei Grandi Giri (4 al Tour, 3 al Giro e alla Vuelta). Terzo Groves, quarto Albanese. Queste le parole del vincitore di tappa: "Non ho parole, più di quanto potessi sognare. Eravamo riusciti a staccare Pedersen in salita, per questo speravo fosse un po' più stanco nello sprint, così è stato. Oggi abbiamo lavorato come un team unito, grazie ai miei ragazzi".

L'ordine d'arrivo della 3ª tappa: 1) Michael Matthews – 5h 01 41", 2) Mads Pedersen – stesso tempo 3) Kaden Groves – s.t. 4) Vincenzo Albanese – s.t. 5) Stefano Oldani – s.t. 6) Sven Erik Bystrom – s.t. 7) Primoz Roglic – s.t. 8) Simone Velasco – s.t. 9) Toms Skujins – s.t. 10) Andrea Vendrame – s.t..

Classifica Generale: 1) Evenepoel; 2) Almeida a 0'32", 3) Roglic a 0'44"; 4) Kung a 0'46"; 5) Thomas a 0'58"; 6) Vlasov s.t.; 7) Geoghegan Hart a 1'02"; 8) Matthews a 1'10"; 9) Vine a 1'08"; 10) Pedersen a 1'18".