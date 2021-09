Baroncini da sogno! Fuga vincente in Belgio, è campione del mondo U23 nel ciclismo Starodinario Filippo Baroncini che nella prova su strada nei Mondiali Under 23 si è imposto scappando dal gruppo e arrivando in solitaria al traguardo. E’ lui il campione del mondo, già argento agli Europei. Quarto un altro azzurro, Michele Gazzoli dietro a Girmay (Eritrea), bronzo, e a Olav Kooij (Olanda), argento.

A cura di Alessio Pediglieri

Nella prova in linea dei Mondiali U23 di ciclismo su strada ha dominato l'Italia grazie alla straordinaria prova di Filippo Baroncini, neo campione del Mondo di specialità. L'azzurro era ancora fresco di una medaglia d’argento agli Europei ed è riuscito nell'impresa anticipando il plotone dove l'ha spuntata Girmay (Eritrea), davanti a Olav Kooij (Olanda). Nella volata per le atre medaglie c'erano altri due italiani, arrivati rispettivamente 4° e 7°: Michele Gazzoli e Luca Colnaghi.

Baroncini e l'Italia non hanno deluso le attese della vigilia, ricoprendo il ruolo tra le nazionali favorite alla vittoria finale. Dopotutto, avendo in squadra un argento europeo e un gruppo di tutto rispetto non poteva essere altrimenti. Tanto che gli azzurri hanno sfiorato la doppietta in medaglia con Michele Gazzoli che ha provato la volata nel gruppo dietro a Baroncini strappando solamente un quarto posto, mentre Luca Colnaghi, tra i protagonisti di giornata è finito settimo.

Il 21enne lombardo – che passerà tra i professionisti vestendo i colori della Trek – Segafredo – ha piazzato l’attacco vincente a 5 km dalla conclusione, staccandosi dal gruppo di testa e ha trionfato in solitaria sul traguardo di Leuven, dando all’Italia la terza medaglia di questa rassegna iridata. Per l'Italia si tratta del secondo titolo consecutivo nella categoria Under 23 dopo il successo ottenuto da Samuele Battistella nel 2019, prima della pandemia per Covid.

Adesso c'è ancora enorme attesa per quanto può ancora accadere nel weekend che si appresta a vivere altre due prove iridate. Scenderanno in strada prima le donne, sabato con le due prove in programma (junior ed elite), e poi gli uomini, i professionisti con la prova da 268,3 km da Anversa a Leuven che si correrà domenica 26 settembre dove tra i grandi favoriti c'è il nostro Colbrelli a puntare al successo.