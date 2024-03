Alla Tirreno-Adriatico il casco da crono più estremo mai ideato: “Ora fermate il ciclismo” In occasione della tappa a cronometro della Tirreno-Adriatico il Team Visma ha dotato i ciclisti di elmetti dal design innovativo. L’obiettivo è assicurare anche un migliore e un maggiore campo visivo, ma non piacciono a tutti: “Salvate il nostro sport”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Il design dei nuovi caschi indossati dai ciclisti del Team Visma ha sorpreso tutti in occasione della prima tappa della Tirreno-Adriatico. Impossibile non notare quegli elmetti dalla forma particolare, innovativa, funzionale abbastanza da garantire maggiore aerodinamica e sicurezza ai corridori: un po' ha fatto storcere il muso e un po' ha alimentato l'ironia di chi lo ha paragonato al copricapo di Dart Fener in Guerre Stellari.

L'obiettivo è accentuare l'effetto scivolamento del vento intorno alla testa, soprattutto quando la persona sui pedali ha il capo chino sul manubrio e le braccia serrate durante la pedalata. È stato definito effetto scudo anche in virtù della parte posteriore della calotta che degrada sulle spalle del ciclista.

C'è ancora una particolarità: assicurare anche un migliore e maggiore campo visivo a chi lo indossa in virtù di una visiera più ampia. Fattore quest'ultimo ritenuto fondamentale per la sicurezza dei concorrenti nelle prove a cronometro: anche con la testa abbassata, infatti, per incentivare gli effetti aerodinamici possono beneficiare di una prospettiva più libera.

Jonas Vingegaard, Cian Uijtdebroeks e Ben Tulett hanno inforcato i pedali nella cronometro individuale della prima tappa e sembravano a loro agio nonostante quel casco molto diverso rispetto a quelli in dotazione finora. "Dall'aspetto si può già notare che è un modo completamente nuovo di pensare a un casco aerodinamico – ha ammesso Paul Maertens, responsabile dell'abbigliamento tecnico di Visma-Lease A Bike -. Crediamo che una soluzione del genere possa essere di grande giovamento ai ciclisti".

Non tutti, però, la pensano allo stesso modo. Quel casco leggero sì ma anche abbastanza voluminoso a molti non è piaciuto. Sam Welsford, velocista della Bora-Hansgrohe, ha condiviso sui social un messaggio molto eloquente per esprimere dissenso: "Ho smesso", ha scritto a corredo di un'immagine di quel modello TT senza precedenti. "Non dirò che i caschi TT siano brutti. Dico solo che è un buon momento per smettere di andare in bicicletta", ha aggiunto Thomas De Gendt.

Il giudizio di Daniel Lloyd, ex ciclista professionista su strada e adesso commentatore tv, è stato ancora più severo: "Cara Uci, non avrei mai pensato di dirlo, ma voglio che tu vieti qualcosa… E magari assumere un direttore estetico per salvare il nostro sport". Se il Team Visma ha lanciato la nuova serie di copricapi, alla Tirreno-Adriatico c'è stata anche un'altra squadra che s'è presentata con una versione più moderna di elmetti: i Rudy Project, per quanto spicchino per il loro design, hanno una forma meno appariscente.