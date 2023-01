Van den Boogaart è scomparso, era ad un appuntamento e non è mai tornato: “Sta male da tempo” Mark van den Boogaart è scomparso nel nulla. L’ex giocatore del Feyenoord era a un appuntamento e da quel momento non è più rientrato e non si sono avute più sue notizie. La famiglia, insieme ai club in cui ha giocato il 37enne nato a Rotterdam, hanno lanciato un appello disperato sui social per trovarlo.

A cura di Fabrizio Rinelli

È scomparso nel nulla e non si hanno più sue notizie dal 6 gennaio. In Olanda è entrato nel vivo il caso di Mark van den Boogaart: è introvabile. L'ex centrocampista di Feyenoord, Siviglia B e NEC è sparito nel nulla. Dopo un appuntamento di due settimane fa, non è più rientrato. Da quel momento è iniziata questa vicenda. La famiglia ha lanciato un appello affinché le autorità o qualche suo amico e ex compagno di squadra, possano aiutarli a trovarlo. La preoccupazione è tanta specie per via delle sue condizioni di salute. Van den Boogaart soffre infatti di depressione e, come è comprensibile, la famiglia è molto preoccupata.

"Siamo molto preoccupati per il suo benessere mentale e fisico – afferma la sua ex compagna Myrthe, che ha avviato le ricerche – Mark non sta bene da molto tempo. Intuitivamente pensiamo che sia partito per la Spagna. Da quando ha giocato a calcio lì, il suo cuore è stato lì". La donna ha fato sapere anche delle difficoltà riscontrate in questi giorni: "Nella ricerca ci siamo imbattuti anche nelle leggi sulla privacy – ha spiegato – Ad esempio, non possiamo vedere se ha utilizzato una carta di debito. È positivo di per sé che sia protetto, ma ora ci costringe a violare la sua privacy in questo modo”.

Un appello rilanciato anche da un ex compagno di squadra del centrocampista, ovvero Inaki Bea, che ha militato con van den Boogaart nel Real Murcia. Tutti sono in preda all'angoscia. Van den Boogaart ha giocato nel calcio professionistico olandese con il Dordrecht nel 2006 e nel NEC dal 2007 al 2009 dopo essere cresciuto nel settore giovanile del Feyenoord. Ha avuto molti infortuni, soprattutto al club di Nijmegen e dopo essere volato in Spagna col Siviglia B per poi vivere l'avventura al Real Murcia nel 2009, chiude la sua carriera e prosegue nel calcio dilettantistico in Olanda.

Ha giocato al BVV Barendrecht, al Rijnsburgse Boys e all'AFC. È stato capitano dei Rijnsburgse Boys dal 2012 al 2015 e proprio questo club ha lanciato sui suoi canali ufficiali l'appello della famiglia e non solo. Il club ha infatti invitato anche le persone a fare attenzione a Van den Boogaart. Un volantino distribuito dall'associazione afferma che ha bisogno di farmaci e deve essere trovato rapidamente. Insomma, sembra davvero che non ci sia tempo da perdere. La scomparsa del giocatore è diventata a poco a poco sempre più un caso in Olanda e anche il Nac attraverso il proprio profilo ufficiale ha lanciato un appello per trovarlo indicando indirizzo email specifico per qualsiasi segnalazione o suggerendo di chiamare subito la polizia.