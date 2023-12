Tifosi della Roma furiosi dopo il comunicato del club contro la Superlega: “Dimenticate Budapest?” Diversi tifosi della Roma sui social non hanno accettato la decisione dei Friedkin di schierarsi al fianco della Uefa rifiutando la Superlega. I sostenitori giallorossi ricordano alla società quanto accaduto nell’ultima finale di Europa League: “Dimenticate quello che ci hanno fatto?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La maggior parte dei club più importanti del calcio europeo hanno ribadito il proprio "no" alla Superlega. Note e comunicati ufficiali doverosi dopo la pronuncia della Corte di Giustizia Europea per ribadire la propria convinzione di andare avanti con UEFA e FIFA. Dalla Premier League alla Ligue 1 francese fino alla Bundesliga e parte della Liga spagnola, il parere negativo nei confronti della Superlega, legittimata ora più che mai ad andare avanti nel proprio progetto, è quasi totale. A far rumore è stato però il silenzio della Serie A e dell'Italia.

La prima società a farsi avanti nel dire no alla Superlega è stata la Roma. Il primo comunicato ufficiale dall’Italia è stato proprio quello del club giallorosso. I Friedkin hanno preso le distanze dal progetto: “Lavoreremo in collaborazione con UEFA e FIFA”. Una presa di posizione importante, netta, che ha poi convinto anche l'Inter ad uscire con un comunicato ufficiale. La decisione della Roma però ha fatto infuriare i tifosi giallorossi ancora furibondi con la Uefa per la finale di Europa League persa col Siviglia. Sui social, in risposta al comunicato pubblicato su Twitter in tanti hanno risposto: "Vergognatevi, avete dimenticato cosa ci hanno fatto?".

"Potreste gentilmente spiegarmi che cosa abbiamo da spartire con l'UEFA dopo quanto accaduto il 31/05? Si può sapere?" scrive qualcuno sottolineando gli errori arbitrali di Taylor nella finale di Europa League a Budapest persa contro il Siviglia segnata da evidenti sviste di Var e direttore di gara. I tifosi della Roma non riescono a concepire come i Friedkin si siano schierati subito in maniera così convinti con la Uefa anticipando anche tutte le altre squadre italiane: "Vi state svelando per quello che siete".

Attualmente Roma, Inter e Atalanta si sono fatte sentire con comunicati ufficiali per ribadire il proprio no a un'eventuale partecipazione alla Superlega confermando la loro fedeltà alla Uefa. Giallorossi e nerazzurri hanno lo scorso anno raggiunto rispettivamente la finale di Europa League e Champions mentre la Dea ha fatto ritorno nelle coppe dopo un anno di stop. Da capire adesso come si muoveranno anche altre big del nostro campionato di Serie A e se realmente il calcio è pronto fin da subito a cambiare radicalmente.