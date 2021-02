Il presidente della Figc Gabriele Gravina apre alla possibilità di un ritorno imminente degli spettatori allo stadio in Serie A, Serie B e Serie C. Il numero uno della Federcalcio si è detto ottimista dopo il confronto con il Comitato tecnico-scentifico e crede che una parziale riapertura degli stadi a stretto giro di posta anche in Italia sia possibile. Per farlo però bisognerà attendere l'insediamento del nuovo Governo. La decisione finale infatti spetterà al nuovo esecutivo.

Nell'intervista rilasciata al Corriere della Sera alla vigilia delle imminenti elezioni federali che lo vedono nuovamente candidato, Gabriele Gravina ha infatti trattato anche il tema del ritorno allo stadio dei tifosi in vista delle quattro partite dell'Europeo 2021 che si disputeranno a Roma e anche per quanto riguarda i campionati professionistici italiani.

"C’è stato mercoledì un incontro con il Cts per parlare dell’Europeo a Roma – ha detto infatti il presidente della Figc al Corriere -. È stato un vertice positivo. Non ci sono preclusioni, neppure per i tifosi delle altre nazioni. Stiamo anche discutendo di una parziale riapertura in campionato – ha poi aggiunto -. Speriamo che la pandemia non ci giochi un brutto scherzo proprio ora. Sono ottimista, aspettiamo solo – ha infine concluso – l’insediamento del nuovo governo".

Parole quelle di Gravina che aprono dunque ad un possibile imminente ritorno parziale dei tifosi allo stadio anche in Serie A, Serie B e Serie C. Con il parere positivo del Comitato Tecnico-Scientifico unito a quello della Figc non sembra dunque difficile che una delle prime misure che il nuovo Governo italiano metterà in atto dopo il suo insediamento sia proprio quella di permettere l'ingresso contingentato al pubblico negli impianti sportivi.