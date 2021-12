Son confessa la recita con Conte al Tottenham: “Faccio finta di capirlo” Inamovibile al Tottenham anche sotto la gestione di Antonio Conte, Son Heung-min svela un piccolo segreto. Ma è costretto a farlo…

A cura di Paolo Fiorenza

Con l'arrivo di Antonio Conte, al Tottenham sono cambiate molte cose, ma una è rimasta la stessa della gestione di Nuno Espirito Santo, e ancora prima di quelle di Mourinho e Pochettino: Son Heung-min è un pilastro della squadra, inamovibile da anni nell'undici titolare. Spesso sottovalutato in Europa per il profilo basso che lo caratterizza e che non ne fa un uomo copertina, il 29enne sudcoreano – oltre ad essere una leggenda vivente nel suo Paese ed uno dei più forti giocatori asiatici di tutti i tempi – si è immediatamente fatto apprezzare anche dal tecnico pugliese, che non può non stimarne la dedizione alla causa, oltre che la sapienza tattica.

Nel 3-4-2-1 dell'ex allenatore dell'Inter, Son ci va a nozze ed anche quest'anno il suo contributo alla causa è di massima sostanza (9 gol e 4 assist in 23 presenze), ma mai come in questo caso i numeri raccontano solo una parte della storia. Sempre positivo e solare, l'attaccante ex Amburgo e Leverkusen è stato intervistato sul canale ufficiale del club londinese da Tom Holland, l'attore che interpreta l'ultimo Spiderman e che è un grande tifoso degli Spurs.

Nel corso della chiacchierata si è parlato anche di Conte, con Holland che ha introdotto l'argomento dicendosi conquistato dal modo passionale con cui vive le partite il leccese. "Non si siede mai – gli fa eco Son – Penso che come giocatore questa cosa aiuti molto. Tu pensi: ‘Lui è lì, ci sta sostenendo'. Ci trasmette passione. A volte sei stanco morto, e quando vedi quella passione…".

Leggi anche Conte eliminato a tavolino: Tottenham fuori dalla Conference League senza giocare

Holland gli chiede poi quanto possa sentire sul campo le istruzioni date da Conte, allora Son svela un piccolo segreto… "Beh, lui grida forte. Ovviamente a volte è difficile, quando sei molto lontano. Per esempio se mi trovo dall'altra parte del campo, è davvero difficile capirlo, lui fa giusto così con le dita (Son agita le mani imitando il gesticolare di Conte, ndr). E tu pensi: ‘Che cosa vorrà dire?'. A quel punto fai solo finta di aver capito…". Chissà il mister come prenderà la rivelazione…