Pausa per le Nazionali agrodolce per l’Inter: Inzaghi ritrova bomber Lukaku ma perde Calhanoglu La pausa per le Nazionali regala notizie contrastanti all’Inter: da un lato Inzaghi ritrova un Romelu Lukaku tornato bomber implacabile con la maglia del Belgio, dall’altro deve fare i conti col preoccupante infortunio rimediato da Hakan Calhanoglu nel match tra Turchia e Croazia.

A cura di Michele Mazzeo

La pausa per le Nazionali ha regalato notizie contrastanti all'Inter in vista del delicato periodo che l'attende con la semifinale di Coppa Italia contro la Juventus, i quarti di Champions League contro il Benfica e l'obbligo di non perdere la rotta in campionato per scongiurare il rischio di uscire dalle prime quattro posizioni.

Da un lato Simone Inzaghi sembra aver ritrovato il suo bomber Romelu Lukaku che con la maglia del Belgio si è finalmente sbloccato: dopo la tripletta alla Svezia nel match di qualificazione agli Europei 2024, infatti il centravanti di Anversa ha trovato nuovamente il gol anche nell'amichevole di lusso contro la Germania. Sono bastati infatti solo nove minuti all'attaccante dell'Inter per scattare sul filo del fuorigioco e tramutare il pregevole assist di Kevin De Bruyne nella rete del momentaneo 2-0 in favore dei Diavoli Rossi.

Dall'altro lato però l'allenatore nerazzurro sembra dovrà fare i conti con un'assenza molto pesante: Hakan Calhanoglu, pedina insostituibile nella mediana interista, è infatti uscito per un infortunio muscolare nel primo tempo del match tra la sua Turchia e la Croazia. Il centrocampista al minuto 38′ ha difatti chiesto la sostituzione ed ha lasciato il campo toccandosi la coscia sinistra e con un'espressione che non lascia presagire nulla di buono.

Per capire l'entità del problema fisico accusato dal turco (e soprattutto quanto l'Inter dovrà fare a meno di lui) bisogna ora attendere gli esami strumentali a cui il calciatore si sottoporrà al rientro in Italia. Al momento però appare del tutto improbabile che il trequartista possa essere disponibile per l'importante match di campionato in programma sabato che vedrà i nerazzurri ospitare la Fiorentina al Meazza. Altra tegola dunque per Simone Inzaghi che, dopo aver scoperto in questa pausa per le Nazionali che l'infortunio di Milan Skriniar è più grave del previsto, deve adesso fare i conti con un'altra bruttissima notizia in un momento della stagione in cui invece avrebbe bisogno di tutti i suoi uomini a disposizione al top della forma.