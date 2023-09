Non ha mai giocato a calcio, suo padre paga 20mila euro e un club lo ingaggia: “Avercene così” Martin Podhajsky è uno studente di giurisprudenza di 22 anni che non ha mai giocato a calcio, diventerà professionista con l’Usti nad Labem, un club ceco. Tutto grazie a suo padre, che ha pagato 20mila euro. Il presidente: “Se qualcuno mi dà questa somma di denaro, io lascio giocare chiunque”.

A cura di Paolo Fiorenza

Un club professionistico farà giocare partite ufficiali ad un ragazzo di 22 anni che non ha alcuna esperienza calcistica, dopo dopo che suo padre ha pagato 20mila euro per assicurare al giovane questo privilegio. Accade in Repubblica Ceca, dove l'Usti nad Labem – attualmente quinto in classifica nella terza divisione, in virtù dei 10 punti ottenuti nelle prime 6 partite – ha acconsentito volentieri alla richiesta ben pagata dell'amorevole genitore.

Il club in questione ha militato tre volte nella massima serie ceca, l'ultima nel 2010/11, ma è sempre retrocesso dopo una sola stagione. È comunque una squadra professionistica ed è singolare quanto ha deciso di fare con Martin Podhajsky, uno studente di giurisprudenza e un impiegato della Viagem – la società immobiliare del presidente del club Premysl Kuban – che non ha mai giocato a calcio. La sua esperienza quando si parla di pallone è limitata al videogioco FIFA, ma adesso il giovane è stato registrato presso la Federcalcio della Repubblica Ceca.

Il piano circa il suo impiego prevede che Podhajsky inizi ad allenarsi per mettersi in una condizione decente e assomigliare a un calciatore, con l'obiettivo di fargli giocare una decina di minuti in campionato tra qualche mese nel ruolo di attaccante. "Non ha mai giocato a calcio – ha ammesso il presidente Kuban – Solo FIFA, per quanto ne so. Tuttavia non si vedono 500mila corone ceche (20400 euro al cambio, ndr) rotolare sul tavolo ogni giorno. Se qualcuno mi dà questa somma di denaro, io lascio giocare chiunque".

Il presidente dell’Usti nad Labem Premysl Kuban

"Lui stesso ha detto che gli sarebbe piaciuto giocare, poi suo padre ha chiamato e le cose hanno cominciato a muoversi. Martin è uno studente di giurisprudenza e un dipendente di Viagem – ha continuato il numero uno dell'Usti nad Labem – Stiamo ora adeguando il contratto con Martin, i tifosi lo vedranno già alla prima partita casalinga, per ora solo sulla panchina delle riserve".

Se qualcuno pensa che la mossa del club sia stata contestata dai tifosi, beh, si sbaglia. Secondo un sondaggio, infatti, il 63% dei sostenitori della squadra ceca "non ha problemi" ad accettare la decisione e crede che sia stata "vantaggiosa per tutti". Peraltro l'Usti nad Labem ha recentemente compiuto altre mosse non banali, come la distribuzione gratuita di mille abbonamenti e l'assunzione di Miss Repubblica Ceca 2021 Valerie Herianova come giornalista.