Massimo Mauro colpito da infarto a Catanzaro, eseguita angioplastica d’urgenza: stava giocando a padel Paura per l’ex giocatore di Juve e Napoli Massimo Mauro che ha avuto un infarto mentre stava giocando a padel in vacanza in Calabria: trasportato all’ospedale di Catanzaro è stato sottoposto a un’angioplastica. “Vengo seguito bene e coccolato”, ha dichiarato l’opinionista TV.

A cura di Michele Mazzeo

Improvviso malore in vacanza per l'ex calciatore Massimo Mauro colpito da infarto in Calabria e trasportato d'urgenza in ospedale a Catanzaro dove è stato sottoposto ad angioplastica. Secondo quanto riferisce la Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus di cui è presidente l'intervento avrebbe dato esito positivo e, seppur ancora ricoverato, il classe '62 originario proprio della città calabrese non sarebbe più in pericolo di vita.

Il 61enne si sarebbe sentito male mentre stava giocando a padel con degli amici. Inizialmente si pensava fosse stato colto da un'indigestione, salvo poi rendersi conto che il problema riguardava il cuore. A quel punto è stato contattato immediatamente un medico ed è stato trasportato all'ospedale del capoluogo calabrese dove si è eseguita l'angioplastica che gli avrebbe salvato la vita.

La stessa Fondazione Vialli e Mauro per la Ricerca e lo Sport onlus riporta anche il messaggio rassicurante ricevuto dall'ex calciatore di Catanzaro, Udinese, Juventus e Napoli, oggi noto opinionista in TV, dopo l'intervento: "In ospedale sono stati bravissimi e lo sono tuttora. Vengo seguito bene e coccolato" difatti le parole con cui Massimo Mauro ha voluto rassicurare tutti riguardo alle sue attuali condizioni di salute dopo il grande spavento.

(in aggiornamento)