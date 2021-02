Nicolò Barella è uno dei centrocampisti italiani più forti e più in forma del momento. Il calciatore dell'Inter riesce ad essere decisivo per la sua squadra in entrambe le fasi e nella sfida che ha aperto la 21a giornata ha trovato il gol nella vittoria nerazzurra in casa della Fiorentina. A sottolineare la grande maturazione e l'ottimo stato di forma del numero 23 nerazzurro è stato Claudio Marchisio, che ha sottolineato come Barella sia diventato un giocatore indispensabile per la squadra di Antonio Conte. L'ex calciatore della Juventus ha voluto esprimere il suo pensiero sulla crescita dell'ex Cagliari attraverso il suo profilo ufficiale di Twitter: "Da ex centrocampista non posso che ammirare la crescita costante e il talento di Nicolò Barella Giocatore giovanissimo, maturo e completo. Fortunati gli interisti, ancor di più fortunata la nostra Nazionale".

Ormai il Principino bianconero è diventato un vero e proprio influencer e spesso dice la sua su diversi temi sui suoi profili social: stasera è toccato al calcio e si è soffermato sulla bellissima prova del calciatore nerazzurro allo stadio Franchi di Firenze. In molti hanno spesso paragonato gli inserimenti di Barella con quelli di Marchisio, partendo dal fatto che entrambi si sono esaltati nel 3-5-2 di Conte, ma tra i due ci sono molte qualità differenti e si tratta più di un gioco che di una vera e propria similitudine.

Per il calciatore nerazzurro questa sera è arrivato il terzo gol e il bilancio degli assist in campionati è fermo a 5 assist, 10 complessivi. Numeri che fanno capire bene in che modo questo ragazzo sia cresciuto negli ultimi due anni e come l'impatto con una big non sia stato affatto un problema per lui. Nicolò Barella, come ha ben detto Marchisio, è uno dei punti fermi della Nazionale di Roberto Mancini e speriamo di averlo in queste condizioni anche a giugno, quando inizieranno gli Europei.