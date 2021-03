La Francia ha sottovalutato la forza e la crescita dell'Ucraina. Finisce 1-1 allo Stade de France la sfida tra la Nazionale di Deschamps e quella allenata da Shevchenko. L'ex attaccante del Milan ha fatto vedere di aver lavorato molto su questo gruppo che ha dimostrato coraggio e tanta grinta. Emblematico è stato il recupero palla a fine partita di Junior Moraes su Griezmann che è stato praticamente sbalzato dal contrasto del giocatore dell'Ucraina che gli ha tolto palla con un intervento deciso ma regolare. Il gol dello stesso ‘Petit Diable' sembrava aver spianato nel primo tempo la strada ai transalpini.

Troppo fresco il ricordo di quel 7-1 rifilato all'Ucraina in amichevole di qualche tempo fa, quando la Nazionale di Sheva aveva affrontato quella sfida con mezza squadre indisponibile a causa della positività al Covid-19. Questa sera infatti, al gran completo, Deschamps ha dovuto ricredersi e le prove opache di Mbappè e Pogba (entrato nella ripresa) sono state la chiara dimostrazione di come avesse studiato bene la partita l'Ucraina. Il gol del pari, arrivato in virtù di un autogol di Kimpembé, è stato proprio frutto della grande aggressività della Nazionale di Schevchenko.

La Francia spreca e l'Ucraina ne approfitta

L'Ucraina si era presentata in campo schierando una difesa a cinque che è sembrata subito molto fragile con la velocità di Mbappè e Coman. Il fisico di Giroud ha tenuto occupati i due centrali e così il centravanti del PSG e l'esterno del Bayern, hanno potuto agire indisturbati. Ma la troppa leziosità, le occasioni sprecate e la superficialità sotto porta, hanno tenuto sempre in partita l'Ucraina capace di dimostrare coraggio e carattere.

L'1-1 è infatti arrivato grazie ad un errore di distrazione della Francia. L'Ucraina ha infatti approfittato di un rinvio sbilenco di Kante e il mancato aiuto di Mbappé (fermo e colpevole di non aver recuperato subito il possesso palla), hanno permesso l'inserimento a Karavaev con l'assist per il tiro smorzato di Sydorchuk deviato nella propria porta da Kimpembe. A quel punto la fisicità degli ospiti ha avuto la meglio e la Francia non è più riuscita a trovare la via del gol. Inizio in salita per i transalpini in queste qualificazioni mondiali.