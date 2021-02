La partita tra il Torino e il Sassuolo, che avrebbe dovuto aprire la 25esima giornata di Serie A è stata rinviata al 17 marzo (calcio d'inizio alle ore 15) a causa dei numerosi casi di Covid presenti nel gruppo squadra granata. Il direttore generale della Asl di Torino, il dottor Carlo Picco ha preso in mano la situazione, ha preso in mano la situazione e ha fatto capire che anche la partita con la Lazio, della 26a giornata in programma martedì 2 marzo, potrebbe essere rinviata. L'Asl, molto preoccupata per la variante inglese del Covid, ha inviato una comunicazione scritta alla Lega e ha lasciato intendere che il viaggio a Roma sarà autorizzato solo se ci saranno i necessari requisiti di sicurezza: "Per autorizzare il viaggio a Roma devono esserci i requisiti di sicurezza, soprattutto in relazione alla maggiore contagiosità propria delle varianti del virus. E la variante inglese può costituire un elemento di criticità importante".

Lazio-Torino può essere rinviata

C'è un discreto numero di contagiati in casa Torino. Il club ha messo in isolamento domiciliare tutto il gruppo squadra, che è in attesa del risultato di un ulteriore giro di tamponi. Lunedì Belotti e compagni effettueranno un ulteriore tampone e dopo aver ricevuto i risultati l'Asl prenderà una decisione e si saprà se i calciatori del Toro potranno allenarsi. Se non ci sarà un congruo numero di contagiati probabilmente gli allenamenti riprenderanno, ma in questo momento pare complicato pensare all'ok per la disputa la prossima settimana di Lazio-Torino. La decisione definitiva arriverà lunedì prossimo.

Le regole imposte dal protocollo della Serie A

Il Torino a causa del Covid aveva già dovuto disputare un match di campionato in un giorno diverso dal previsto, perché la partita con il Genoa del 4 ottobre venne rinviata a causa dei contagi dal Covid del club rossoblu, che ebbe un vero e proprio focolaio al suo interno. Ogni squadra di Serie A ha la possibilità, avendo come minimo dieci contagiati al proprio interno, la possibilità di chiedere il rinvio di una sola partita. E il protocollo stabilisce che bastano 13 giocatori disponibili per giocare una partita di Serie A.