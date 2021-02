La Champions League entra nel vivo e domani si giocherà la prima trance delle gare previste per gli ottavi di finale. Il match di cartello del martedì, è sicuramente rappresentato da Barcellona-Psg. Una partita dal grande fascino e dalle tante stelle in campo. Ma non sono soltanto i valori tecnici a rendere questo il big match più interessante, quanto piuttosto gli intrecci di mercato che vedono Leo Messi al centro di un possibile passaggio al club francese a partire dalla prossima stagione.

A tal proposito, all'arrivo del presidente dei parigini in Catalogna alla vigilia della gara che si disputerà al ‘Camp Nou', Al-Khelaifi è stato pesantemente insultato da alcuni tifosi bluagrana che lo invitano a non disturbare Leo Messi. L’imprenditore qatariota è rimasto impassibile a tali insulti ,ma quello dei tifosi del Barcellona, è stato quasi uno sfogo dettato dalla paura di perdere il suo giocatore più rappresentativo. La strategia del Psg però, anche ascoltando le ultime uscite dei diversi tesserati dei parigini, sembra essere chiara: portare Messi al Psg.

Ci si aspettava di vedere a Barcellona la sfida tra Messi e Neymar, ma il brasiliano dovrà restare fuori 4 settimane per un infortunio rimediato in Coppa di Lega. E così tutte le attenzioni saranno incentrate sul fuoriclasse argentino che è un obiettivo di mercato dichiarato della società parigina. Il destino ha voluto che le due squadre si incontrassero in un match a dir poco decisivo per il destino di entrambe e che potrebbe anche sciogliere gli ultimi dubbi di Messi sul suo futuro.

Nel frattempo però, all'esterno del ‘Camp Nou', al grido di "Lascia stare Messi, ladro", Al-Khelaifi è stato subissato dagli insulti e dai fischi da parte dei tifosi del Barcellona non rispondendo nemmeno alle domande dei giornalisti che erano pronti a strappargli una battuta sul possibile acquisto di Messi da parte del suo Psg.