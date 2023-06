La villa extra lusso di Neymar sembra un luna park: ha perfino un’ampia pista per i kart Le violazioni contestate per reati ambientali hanno riportato sotto i riflettori il campione brasiliano. All’interno della sua residenza ha tutti i comfort che può desiderare, alcuni di questi lo hanno messo nei guai.

Neymar sotto i riflettori per gli abusi all’interno della sua villa di lusso a Mangaritiba.

Piscine. Campi di calcio e di tennis. Una pista di kart molto ampia. Un eliporto per atterrare con l'elicottero griffato rigorosamente con le sue iniziali NJR e un accesso privato per l'imbarcazione. Un lago artificiale divenuto pietra dello scandalo e oggetto di denuncia assieme ad altre violazioni ambientali contestate. Guardare dall'alto la villa extra-lusso di Neymar, dove suo padre ha rischiato guai più grossi di un fermo per un alterco con gli agenti, è come sorvolare un luna park.

Incastonata tra due corsi d'acqua, immersa nel verde: è lì, in quell'angolo di Brasile che non è per tutti (a Mangaritiba, nello Stato di Rio de Janeiro) e ci trovi tutto (o quasi) quello che una super star del calcio e dello sport globale può desiderare per occupare il tempo libero da impegni, ricaricare le batterie, godere di un po' di privacy fino a chiudere e porte e lasciare il mondo fuori.

Una veduta aerea del complesso di lusso che appartiene al campione brasiliano.

Quale siano gli ambienti accessori che il campione sudamericano ha voluto per il suo resort di lusso è noto da tempo. Ma il caso giudiziario nel quale è rimasto coinvolto, per il sopralluogo delle autorità competenti ha riacceso i riflettori, su quella bretella di terra e sul calciatore che è uscito dai radar a causa di un infortunio alla caviglia che lo ha bloccato a marzo scorso.

Villa bellissima e da sogno che per il calciatore del Paris Saint-Germain s'è trasformata in un brutto incubo per quanto accaduto di recente e per le accuse di abusivismo e altri reati ambientali di una certa gravità per i quali gli sono state già inflitte ammende salate. Quei lavori considerati "fuorilegge" interessavano un'area all'interno del condominio Aero Rural, accanto a Portobello dove lo stesso Neymar è proprietario di un'altra magione extra-lusso che si estende per cinquemila metri quadrati.

Cosa avrebbe fatto? Secondo la relazione degli ispettori: "deviazione di corsi d'acqua, sottrazione d'acqua di fiume non autorizzata perché fosse incanalata così creare un lago artificiale, lavori di scavo spostamento di pietre e massi senza autorizzazione e applicazione di sabbia da spiaggia senza autorizzazione ambientale".

La discussione accesa tra il papà di Neymar e l’ufficiale del dipartimento dell’Ambiente.

L'immobile di O Ney è stato messo sotto sequestro in via cautelare per evitare la reiterazione del reato e "arrestare il processo di degrado" della zona come si legge nel rapporto ispettivo che sarà oggetto di "analisi giudiziaria". Dopo il pronunciamento del giudice e la pubblicazione di eventuali, ulteriori sanzioni da applicare per infrazioni rilevate, Neymar potrà presentare istanza per regolarizzare la propria posizione.