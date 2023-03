Kvaratskhelia è per la terza volta calciatore del mese in Serie A: mai nessuno c’era riuscito prima Khvicha Kvaratskhelia è stato nominato Player of the Month di marzo 2023: è il primo calciatore vincerlo per tre volte in un anno e per due volte di seguito, mai nessuno c’era riuscito prima.

A cura di Vito Lamorte

Kvicha Kvaratskhelia è stato nominato Player Of The Month (POTM) di marzo 2023 e riceverà il riconoscimento nel pre-partita di Napoli-Milan, in programma domenica 2 aprile 2023 alle ore 20.45 allo stadio Diego Armando Maradona.

Il calciatore georgiano ha vinto per la terza volta questo premio e mai nessuno ci era riuscito prima. Inoltre, il numero 77 azzurro è riuscito a superare la concorrenza e farsi eleggere a miglior giocatore del mese per la seconda volta consecutiva nel 2023: la prima nomina è stata nel mese di agosto e poi sono arrivate quelle degli ultimi due, ovvero febbraio e marzo.

Khvicha Kvaratskhelia è risultato il più votato dai tifosi e ha battuto la concorrenza del compagno di squadra Minjae Kim, di Armand Laurienté del Sassuolo, di Adrien Rabiot della Juventus e Destiny Udogie dell'Udinese.

L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, ha commentato così il premio per il calciatore del Napoli: “Continua la serie di successi e riconoscimenti per Khvicha Kvaratskhelia, primo calciatore ad essere premiato tre volte nella stessa stagione come migliore del mese. Grazie anche alle prestazioni di marzo l’esterno del Napoli ha raggiunto, al suo primo anno in Italia, la doppia cifra sia nei gol che negli assist. Kvaratskhelia è ormai entrato nel cuore di tutti gli appassionati di calcio per le sue giocate di grande qualità, come la splendida rete realizzata contro l’Atalanta, un autentico gioiello dell'ala georgiana”.

Nel mese di marzo sono arrivate 2 reti e 1 assist per il georgiano, che ha incantato tutti con la perla contro l'Atalanta e si è confermato uno dei trascinatori dei partenopei, sempre più lanciati vero il terzo Scudetto della loro storia.

Oltre al riconoscimento della Serie A è arrivato anche quello dell'AIC: Khvicha Kvaratskhelia ha vinto il premio di calciatore del mese di marzo anche per l’Assocalciatori, succedendo così al compagno di squadra Victor Osimhen.