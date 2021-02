La Lazio è in apprensione per le condizioni di Manuel Lazzari. L'esterno si è infortunato nel finale del primo tempo dell'anticipo in casa del Bologna. Un brutto colpo per l'ex Spal in occasione di un contrasto con Mbaye. Il giocatore ha lasciato il campo in ritardo rispetto ai suoi compagni e con la borsa del ghiaccio all'altezza del polpaccio destro, senza rientrare nella ripresa. In vista dei tanti impegni ravvicinati, un problema che rappresenta una tegola per Inzaghi alla luce dei tanti impegni ravvicinati.

Nel tentativo di sottrarre il pallone a Mbaye, Lazzari ha colpito l'avversario rimediando un brutto colpo. Problema alla caviglia per il giocatore di Simone Inzaghi che comunque ha provato a proseguire il suo match, arrendendosi però all'intervallo. Quando l'arbitro ha fischiato la fine della prima frazione, l'ex Spal si è accasciato a terra facendosi curare dallo staff medico capitolino. Dopo qualche minuto il laterale si è tirato su, ed è uscito zoppicando con una vistosa borsa di ghiaccio tra la tibia e il polpaccio destro, molto dolorante. Inevitabile la sostituzione nella Lazio, con Lulic che è subentrato a Lazzari.

La speranza è che si tratti solo di una botta anche perché la Lazio è attesa da un tour de force di partite e ha bisogno di tutti i suoi effettivi. Nella giornata di domani Lazzari dovrebbe sottoporsi ad eventuali esami, con Inzaghi che potrebbe fare a meno di lui nel match infrasettimanale contro il Torino. Dita incrociate per il big match di sabato, quando la Lazio giocherà in casa della Juventus. Una sfida che potrebbe rivelarsi fondamentale per le ambizioni di altissima classifica.

