Il video surreale degli youtuber americani che parlano di Messi: non capiscono niente di calcio I tre podcaster americani hanno commentato l’arrivo di Messi all’Inter Miami: nessuno di loro conosceva il regolamento del campionato americano, né come funzionano le partite.

A cura di Ada Cotugno

Leo Messi all'Inter Miami ha attirato sulla MLS migliaia di nuovi appassionati. Tanti tifosi hanno seguito i suoi primi passi nel mondo del calcio americano che lo ha eletto come grande icona. L'arrivo dell'argentino ha fatto scattare la curiosità anche in chi fin qui non aveva mai seguito questo sport.

Sembra essere il caso dei tre youtuber protagonisti del podcast "It is what it is", un programma in cui si toccano svariati argomenti e che conta poco più di 100 mila iscritti. Nell'ultima puntata, andata in onda qualche giorno fa su Youtube, nel finale si è toccato anche l'argomento Messi.

Un’immagine tratta dalla puntata del podcast in cui si parla di Messi

Parlando di IShowSpeed, un'altra celebrità nel mondo del web e noto tifoso di Cristiano Ronaldo, i tre podcaster hanno commentato l'arrivo della Pulce in America come evento in grado di canalizzare l'attenzione del mondo intero.

Ma nella loro disamina a tutti è saltato all'occhio un particolare: nessuno dei tre aveva mai visto una partita di calcio e anche sul regolamento sono apparsi piuttosto confusi.

"Ho sentito dire che Messi ha giocato la sua prima partita con l'Inter Miami in MLS, che praticamente è il campionato americano. La partita è finita in pareggio e quando si pareggia si va ai calci di rigore", ha commentato uno dei podcaster fraintendendo completamente l'andamento della partita.

In realtà alla squadra di Miami era stato assegnato un calcio di punizione (e non un rigore) a pochi minuti dalla fine che Messi ha trasformato con una parabola perfetta. Poi l'analisi è andata avanti, senza far mancare qualche insinuazione: "Messi alla sua prima partita ha segnato il rigore e tutti hanno esultato, anche LeBron James, Serena Williams, Kim Kardashian e tutte le celebrità. Ha segnato il calcio di rigore vincente alla prima partita, potrebbe essere solo una coincidenza oppure per il fatto che lui è una leggenda".

Ma le perplessità non sono finite qui: "Come scelgono la persona che deve calciare il rigore? È quella che ha subito il fallo oppure scelgono il capitano della squadra?". E la domanda scatena un altro ragionamento, questa volta legato alla fascia da capitano.

"Messi sarà il nuovo capitano della MLS qui in America ma diciamoci la verità, ce lo aspettavamo". Un concetto assurdo per chi non segue il calcio ma che filava perfettamente nella testa dei tre podcaster, poco avvezzi al mondo del calcio e a tutte le sue regole.