Il video della presentazione del calciatore è inquietante: “Perché è chiuso in cella?” Dietro l’idea del Birminghan c’è un’idea originale. Hannibal Mejbri, il 19enne centrocampista tunisino arriva in prestito dal Manchester United, diventa il protagonista di un film cult degli Anni Novanta che trasse ispirazione da un romanzo.

Hannibal Mejbri rinchiuso in una cella: dietro la scelta del Birminghan c’è un’idea originale.

Inquietante e geniale al tempo stesso. Per appassionati. L'humor nero è il filo conduttore della originale presentazione ideata dal Birminghan per annunciare l'acquisto ufficiale di Hannibal Mejbri. Il 19enne centrocampista tunisino arriva in prestito dal Manchester United per farsi le ossa, giocare con maggiore continuità, crescere e raffinare il talento, abituarsi a quel ritmo partita che a Old Trafford assaggerebbe col contagocce.

Poco più di un'ora in appena tre presenze accumulate in due stagioni è davvero poco. E invece il ‘ragazzo' allevato nelle giovanili dei Red Devils ha bisogno di farne il pieno per sperare – magari quanto prima – di calcare il palcoscenico scintillante della Premier League.

Per questa stagione giocherà in Championship (la seconda divisione inglese, l'equivalente della Serie B italiana) e il suo arrivo ha alimentato l'entusiasmo dei tifosi. Ma il video pensato dalla società per la presentazione ufficiale del calciatore li ha un po' confusi. Sorriso e penna in pugno, sguardo fisso nell'obiettivo caratterizzano la prima inquadratura. Nulla di strano, la foto da scattare al momento della firma fa parte del rituale. È quel che ne consegue che ha lasciato i fans interdetti.

La sequenza di immagini incrocia la figura del giocatore con la scena di un film che ha riscosso molto successo e risale agli Anni Novanta. Si tratta de ‘Il Silenzio degli innocenti', pellicola tratta dal libro dello scrittore statunitense Thomas Harris e vincitrice dei premi Oscar quale miglior film, miglior regia (Jonathan Demme), migliore sceneggiatura non originale (Ted Tally), miglior attrice (Jodie Foster) e miglior attore (Anthony Hopkins).

Che c'entra Hannibal Mejbri? Ha lo stesso nome del protagonista ‘Hannibal Lecter' (un sanguinario serial killer) che aiuta l'agente dell'FBI, Clarice Starling, a catturare un pericoloso e spietato criminale partecipando alla caccia dalla prigione di massima sicurezza nella quale è rinchiuso.

La figura del calciatore, Hannibal, inserita nella sequenza del film ’Il silenzio degli innocenti’.

La clip inizia proprio così: con la scena in cui Jodie Foster (l'agente federale) si reca in quella prigione per parlare con l'inquietante collaboratore. Quando arriva nei pressi della cella, al suo posto c'è un altro Hannibal… è il giocatore del Birminghan che appare dietro le sbarre, con le braccia raccolte dietro i fianchi e lo sguardo perso nel vuoto. Non tutti, però, sono riusciti a cogliere cosa c'è dietro quella idea originale per presentare il centrocampista ‘cattivo'. "Perché è in prigione?", si sono chiesti molti fiduciosi che oltre all'erba (come si dice in gergo) mangi anche gli avversari. Ma solo in senso figurato…